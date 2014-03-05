Авиарейс из Благовещенска в Москву задержали из-за пьяного пилота

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиарейс по маршруту Благовещенск - Москва был задержан на десять часов из-за пьяного пилота, который в итоге был отстранен от полета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора благовещенского аэропорта Валерия Шлегеля, самолет компании "Аэрофлот" должен был вылететь во вторник в 13.30 по местному времени (07.30 по московскому), однако пассажирам пришлось ждать десять часов, пока будет найдена замена командиру.

Шлегель добавил, что ранее в благовещенском аэропорту с такими ситуациями не сталкивались.

"Все экипажи проходят у нас медосмотр перед вылетом, и в этот раз медики оценили состояние командира корабля как не совсем адекватное - было подозрение, что человек в нетрезвом состоянии, поэтому его отстранили от полета. Пилота доставили в наркодиспансер. Насколько мне известно, его заменил летчик другого рейса, прибывшего из Москвы", - сказал Валерий Шлегель.

В наркодиспансере подтвердили, что командир экипажа был в состоянии алкогольного опьянения.