В Зарядье отреставрируют четыре церкви до конца 2016 года

Церковь Святой Варвары. Фото: ТАСС/Сергей Микляев

В Москве отреставрируют четыре церкви, расположенные в районе Зарядья. Работы по восстановлению церкви Святой Варвары, Максима, Георгия и Анны планируется провести до конца 2016 года, сообщил M24.ru источник в столичном департаменте по конкурентной политике.

Согласно техническому заданию (есть в распоряжении M24.ru), подрядчик должен будет отреставрировать фасады зданий, расположенных по адресам улица Варварка, дом 2, 4, 12, а также Москворецкая набережная, дом 3. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающих к церквям территорий.

Также во всех зданиях необходимо отреставрировать чердачные перекрытия и яруса звона, ступени, окна, двери, площадки входа. В церкви Святой Варвары подрядчик также должен отреставрировать монументальную масляную живопись на фасадах, в церкви Максима Блаженного – кресты и подкрестные яблоки с золочением, в церкви Георгия на Псковской горе – воссоздать ступени из натурального камня, в церкви Святой Анны – отреставрировать позолоту.

Церковь Святой Варвары возведена в 1796-1804 годах по проекту архитектора Родиона Казакова. В советское время использовалась под склад и конторские учреждения. В 1795 году московский митрополит Платон приказал разобрать здание церкви в начале XVI веке из соображений ее несоответствия общему облику места. Новый храм построен на старом алевизовском фундаменте в стиле московского классицизма.

Церковь Святого Максима возведена в 1698-1699 годах вместо сгоревшей в 1679 году церкви, установленной на месте погребения Максима Блаженного (в 1434 году). После пожара 1737 года храм обновлен в стиле барокко.

Церковь Святого Георгия построена в 1657-1658 годах на фундаменте разобранного старого храма Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшего на этом месте с середины XIII века.

Церковь Святой Анны возвели во второй четверти XVI века на месте деревянного храма конца XV века. В 1920-х годах она использовалась под конторские цели, утратила свое внутреннее убранство, реставрировалась в 1955-1958 годах.