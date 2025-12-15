Диетолог Павлюк: травяные чаи могут быть опасны при взаимодействии с лекарствами

Фото: depositphotos/belchonock

Травяные чаи могут быть опасны при взаимодействии с лекарственными препаратами, сообщает "Радио 1" со ссылкой на диетолога Наталью Павлюк.

"Чай из ромашки очень безобиден. Он даже детям разрешается, потому что считается полезным", – рассказала она.

Однако с другими популярными травами, например иван-чаем, все сложнее из-за недостатка масштабных исследований, отметила эксперт. Особую осторожность, по ее словам, следует проявлять людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

"Могут произойти непредвиденные эффекты с лекарствами. То есть чем больше человек получает лекарств, тем осторожнее надо быть с травяными чаями из зверобоя, билобы и так далее", – предупредила Павлюк.

Кроме того, с осторожностью стоит относиться к популярным травяным чаям. Она подчеркнула, что их употребление может привести к неприятным последствиям.

Она отметила, что травяной чай – это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Поэтому перед тем, как сделать его регулярной частью своего рациона, диетолог посоветовала обязательно проконсультироваться с врачом.

