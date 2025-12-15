Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 16:56

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Павлюк: травяные чаи могут быть опасны при взаимодействии с лекарствами

Диетолог предупредила об опасности употребления травяных чаев

Фото: depositphotos/belchonock

Травяные чаи могут быть опасны при взаимодействии с лекарственными препаратами, сообщает "Радио 1" со ссылкой на диетолога Наталью Павлюк.

"Чай из ромашки очень безобиден. Он даже детям разрешается, потому что считается полезным", – рассказала она.

Однако с другими популярными травами, например иван-чаем, все сложнее из-за недостатка масштабных исследований, отметила эксперт. Особую осторожность, по ее словам, следует проявлять людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

"Могут произойти непредвиденные эффекты с лекарствами. То есть чем больше человек получает лекарств, тем осторожнее надо быть с травяными чаями из зверобоя, билобы и так далее", – предупредила Павлюк.

Кроме того, с осторожностью стоит относиться к популярным травяным чаям. Она подчеркнула, что их употребление может привести к неприятным последствиям.

Она отметила, что травяной чай – это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Поэтому перед тем, как сделать его регулярной частью своего рациона, диетолог посоветовала обязательно проконсультироваться с врачом.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что употребление свинины может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний или привести к заражению паразитами. Специалист назвал это мясо не самым хорошим продуктом для человека.

Врачи предупреждают об опасности частого употребления матчи

Читайте также


обществоеда

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика