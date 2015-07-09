Эксперты взяли дополнительные пробы воздуха после пожара на ЗИЛе

Дополнительные пробы на загрязняющие вещества в районе ЗИЛа отправлены в лабораторию

Пробы воздуха, взятые вблизи ЗИЛа, где накануне произошел пожар, отправлены в лабораторию. Специалисты проверят, содержатся ли в воздухе вредные вещества, сообщает телеканал "Москва 24".

Со вчерашнего вечера и до утра в некоторых районах центра столицы сильно пахло гарью. По сообщениям очевидцев, особенно сильный запах ощущался на Якиманке.

Как заявила заместитель директора ГУП "Мосэкомониторинг" Елена Лезина, дополнительно были взяты пробы на вещества, которые не измеряются в автоматическом режиме. Сейчас в лаборатории проводится их анализ.

Напомним, огонь вспыхнул в административном здании на территории завода 8 июля около 13.00. В 13.10 на место прибыли первые пожарные бригады. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован.

Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за проведения в здании сварочных работ.