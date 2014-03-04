В Подмосковье можно будет зарегистрировать ребенка прямо в роддоме

В Подмосковье зарегистрировать новорожденного можно будет в роддоме

В подмосковных роддомах и перинатальных центрах в этом году планируется открыть комнату, где будет работать сотрудник ЗАГС. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.

По ее словам, родители таким образом смогут получать свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме. "Решение этой задачи не представляется сложным: наш представитель по определенному графику будет работать в данном учреждении. Единственная задача, которая перед нами стоит - это оборудовать для него рабочее место", - цитирует Агентство "Москва" слова Елены Филатовой.

Кроме того, на территории Московской области пройдет конкурс на создание единой формы для сотрудников ЗАГС. "Многие ЗАГСы используют элементы формы одежды: платочки, повязочки, цветочки. Но нам кажется, что мы живем в 21 веке, и форма должна быть едина", - отметила Филатова.