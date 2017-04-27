Путин может провести первую встречу с новым президентом Франции на саммите G20

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Первая встреча Владимира Путина с новым президентом Франции может состояться в июле на саммите G20 в Германии, сообщает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретной проработки двусторонних встреч Путина с другими лидерами на полях саммита пока не ведется.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. По итогам состоявшегося в минувшее воскресенье первого тура лидер движения "На марше" Эммануэль Макрон получил 24,01 процента голосов, глава "Национального Фронта" Марин Ле Пен – 21,3 процента.