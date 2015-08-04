Минздрав ужесточит наказание за завышение цен на жизненно необходимые лекарства

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила подготовить законопроект об усилении наказания за завышение цен на жизненно необходимые лекарства. В частности, за такую деятельность аптеки могут лишиться лицензии, сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве выражают готовность к совместной работе с Росздравнадзором в сфере контроля за ценами на жизненно необходимые лекарственные препараты.

По имеющимся данным, за первое полугодие уровень цен на такие лекарства вырос на 7,3 процента. Причем наибольший рост показала стоимость препаратов низкой (до 50 рублей) и средней (от 50 до 500 рублей) ценовых категорий.

Росздравнадзор выявил почти полторы тысячи нарушений. Как правило, аптеки необоснованно завышали цены на лекарства в попытке увеличить прибыль. За эти махинации 12 компаний лишились лицензий, а действие еще 36 лицензий было приостановлено. Сумма штрафов за завышение цен превысила 16 миллионов рублей.

Жизненно необходимые лекарственные препараты Жизненно необходимые препараты – это лекарства, цены на которые зафиксированы государством на определенном уровне. Их стоимость на полках регулируются в зависимости от ценовой группы. На медикаменты стоимостью ниже 50 рублей нельзя делать розничную наценку более 32 процентов, на медикаменты стоимостью от 50 до 500 рублей – больше 28 процентов, а на лекарства свыше 500 рублей – более 15 процентов. В список жизненно важных входят такие лекарства, как инсулин, панкреатин, глюконат кальция и другие.

Отметим, что на портале "Наш город" появилась карта аптек с завышенными ценами. На карте отмечены те точки продажи лекарств, на которые поступили жалобы от жителей столицы, и при проверке были обнаружены факты превышения предельных розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень важнейших и жизненно необходимых.

Если за 30 дней на аптеку не поступает больше ни одной жалобы от горожан, ее убирают из черного списка.

Карту можно найти в рубрике "Превышение предельной стоимости лекарственных препаратов" в категории "Учреждения социальной сферы".

Напомним, у жителей столицы появилась возможность сообщать о завышении цен на жизненно необходимые лекарственные средства. Свою жалобу можно оставить на портале "Наш город" в разделе "социальные объекты".

Для этого открыта новая проблемная тема "Превышение предельной стоимости лекарственных препаратов".