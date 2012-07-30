Разработан проект планировки Измайловского лесопарка

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Власти разработали проект планировки Измайловского лесопарка. Об этом сообщил директор управления особо охраняемыми природными территориями по ВАО Игорь Рябоконь в интервью, опубликованном на сайте префектуры ВАО.

По его словам, проект планировки решает сразу несколько задач. Во-первых, предусмотрена экологическая реабилитация территорий, которые используются не по назначению и заняты сторонними пользователями.

"Сейчас в лесопарке на незаконных основаниях находится ряд сторонних пользователей. Это склады, строительные базы, автобазы, торговые помещения и т.д. Все они, согласно проекту планировки, будут выведены. А участки, которые они занимали, необходимо реабилитировать: восстановить нарушенный почвенный покров, посадить деревья и кустарники", - сообщил Игорь Рябоконь.

Он пояснил, что многие организации незаконно заняли участок парка еще в девяностые годы, когда Измайловский парк не имел статуса особо охраняемой природной зоны. Это статус он получил только в 1998 году.

"Кто-то использует свой участок не по назначению. Например, ООО "Рейнджер" находится на участке, предназначенном под спортивно-оздоровительные цели, а занимаются они торговлей. У нас уже есть судебное решение по этой организации и проводятся работы по её выводу, а затем территория будет восстанавливаться", - добавил директор управления.

Во-вторых, Измайловский парк поделят на зоны – заповедную, экскурсионную и спортивную.

Общая площадь проектируемой территории – 1607,7 га. 518,3 га занимают заповедные участки. Эти зоны используются только в научных и природоохранных целях – на них находятся животные и растения, занесенные в Красную книгу.

Рекреационные центры предназначены для массового отдыха населения. Здесь будут оборудованы поляны отдыха, пикниковые точки, детские и спортивные площадки.

"Физкультурно-оздоровительные и спортивные зоны специально обустроены для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Например, на территории стадиона "Авангард", в тех же границах, будет размещен новый спортивный комплекс", - сообщил Рябоконь.

Новых участков под строительство выделено не будет. В физкультурно-оздоровительной зоне, расположенной вдоль шоссе Энтузиастов, начнется реконструкция ветхих зданий.

"Те постройки, которые сегодня находятся в этой зоне, требуют реконструкции, так как сильно обветшали. Поэтому на месте старого стадиона "Авангард" предполагается строительство большого комплекса МЧС, но за рамки ныне существующего участка он выходить не будет. В новом спортивном комплексе планируется разместить ледовую арену, бассейн, универсальные спортивные залы, восточную трибуну стадиона, спорткомплекс для пожарно-прикладных видов спорта и площадку для экстремальных видов спорта. Этот проект будет проходить отдельные публичные слушания", - пояснил он.

Также в Измайловском лесопарке построят храмовый комплекс. Он был запланирован еще в 2008 году. Проект прошел публичные слушания в Перово. В поддержку строительства высказались 600 человек.

"Хочу добавить, что при строительстве стадиона деревья вырубаться не будут. А если при строительстве храма потребуется вырубка, то по закону "О защите зелёных насаждений" вместо каждого срубленного дерева рядом будет высажено 2 новых", - отметил Рябоконь.

В некоторых местах парка, где невозможно пройти после дождя или провести коляску, будет реконструирована дорожно-тропиночная сеть. Но никаких новых дорожек проложено не будет. Также в ближайшее время на публичные слушания будет представлен проект об организации в парке велодорожек.

Недавно проект планировки природно-исторического парка "Измайлово" был представлен на публичные слушания, которые переросли в стихийный митинг. Жители района были недовольны планами властей по развитию лесопарка. Пошли слухи, что в парке будут вырублены деревья на площади 400 гектаров.

"Эти слухи не имеют под собой основания. Ни о какой массовой вырубке деревьев речь идти не может. Проектом предусмотрены санитарно-оздоровительные мероприятия, то есть удаление сухостойных и аварийных деревьев на площади 400 гектаров", - поясняет директор управления.

Заключение о вырубке дадут дендрологи после осмотра деревьев. Если решение об удалении сухостоя или больного растения будет принято, то оформится порубочный билет.

Природно-исторический парк "Измайлово" находится на востоке Москвы. Это один из крупнейших городских парков Европы. В состав парка входят Измайловский лесопарк, Терлецкий лесопарк, Измайловский парк культуры и отдыха, Измайловский остров, а также памятники истории и культуры – архитектурный центр дворцового комплекса ХVII в. Государев двор на Острове и археологический памятник "Строкинское укрепление".