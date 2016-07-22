Сервис онлайн-трансляций Periscope получил несколько новых функций

Фото: periscope.tv

Сервис онлайн-трансляций Pericope получил несколько обновлений, сообщили m24.ru в пресс-службе Twitter (им принадлежит приложение).

В "Перископ" добавили "Лучшие моменты" (Highlights), возможность встраивать видео на сторонние сайты и автовоспроизведение в режиме реального времени.

Первая автоматически формирует самые интересные моменты из каждой трансляции в виде трейлера, благодаря второй видео можно будет размещать на любых внешних сайтах, но с помощью встраиваемых твитов, содержащих ссылки на трансляцию. Видео оттуда будет автоматически транслироваться в режиме реального времени.

"Часто мы видим статьи, в которых фигурирует видео из Periscope со скриншотами или ручной видеозаписью. Теперь издатели могут легко встроить любую трансляцию из Periscope, просто встроив кодом твит с ней на свой сайт", – сказал CEO Periscope и со-основатель Кейвон Бейкпур.