Знаменитые фонтаны Москвы: "Дружба народов", "Завеса" и "Пушкинский"

В Москве открылся долгожданный сезон фонтанов, которые в этом году включили на день раньше намеченного срока – 29 апреля. Всего в городе функционируют более 500 водных конструкций. М24.ru решил рассказать о самых необычных, старинных и ультрамодных фонтанах столицы.



Фонтаны на ВВЦ

Редкий горожанин и московский гость обходит вниманием фонтан "Дружба народов", который величественно возвышается на ВВЦ. Конструкция появилась здесь в 1954 году по проекту архитекторов Топуридзе и Константиновского. Этот фонтан поражает воображение своими габаритами и уникальной отделкой. Так, объем позолоченной чаши составляет около 4 тысяч кубометров, а сосчитать количество струйных насадок (2 тысячи) не по силам даже самым упорным пешеходам. При помощи струй в воздухе создаются различные вариации "водных" рисунков. Высота струй составляет порядка 24 метров.

Восхищения достойна и "Аллея фонтанов", расположенная также на территории выставочного центра – у центрального входа. В этом году "Аллея" первой возобновила работу после зимних каникул.

Стоит отметить, что 14 фонтанов главной аллеи ВВЦ включены в список памятников истории и культуры. Их охраняют как объекты государственного значения. Общий объем циркулирующей в фонтанах воды составляет 1000 кубометров.



Фонтаны на Манежной площади

Для туристов здесь настоящее раздолье. На самой высокой отметке площади расположен фонтан "Часы Мира" куполообразной формы. Этот фонтан представляет собой чередование высоких и низких струй. Рядом расположены три куполообразных фонтана, которые также омываются струями воды. Довольно лаконичные, но гармонично сочетающиеся с окружающим ландшафтом, конструкции.

А вот фонтан "Завеса" приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Ведь так приятно в жаркий летний полдень пробежать под сводом из водяных струй, подставляя лицо прохладным каплям.

"Гейзер" принято считать самым главным фонтаном на Манежной площади. С 1997 года именно здесь происходит торжественная церемония пуска фонтанов. Конструкция начала работать в 96-м. Правд имела несколько иной облик. Струи были выполнены в форме прозрачных рюмок. Затем фонтан реконструировали ко дню празднования 850-летия Москвы. И вот сегодня прохожие, затаив дыхание, любуются низвергающимися струями и скульптурой из четырех коней, которая находится в центре композиции.

"Гейзер" работает с 7 утра до 2 часов ночи.

Так уж повелось, что в особенно душные дни активные горожане устремляются к "Искусственной реке Неглинке" – самому большому водному объекту на "Манежной" (объем воды – 780 кубометров). Это сооружение из двух фонтанов, пешеходных мостиков и скульптур сказочных героев, которые находятся в фонтанных чашах.

"Театральный" фонтан

Широкую известность получил фонтан "Театральный", состоящий из 3 чаш. Полюбоваться сооружением можно перед главным входом в Большой театр. Прежде на месте этого фонтана располагался его "дедушка", который был разобран в 1996 году – перед реконструкцией площади.

Современный "Театральный" работает с 8 утра до 23.00. По выходным дням и праздникам – до полуночи.

Фонтан "Пушкинский"

В 1950 году на Пушкинской площади появился "Пушкинский" фонтан. Раньше насосная станция располагалась в подвале жилого дома, но после жалоб квартирантов была перенесена в специальное подфонтанное помещение.

"Принцесса Турандот", фонтан "Александр и Натали"

Позолоченный и изящный фонтан "Принцесса Турандот" красуется на Старом Арбате с 1997 года. Работает он с 10.00 до 23.00.

У Никитских ворот расположен фонтан, который называется "Александр и Натали". Рядом находится храм Большого Вознесения, в котором венчались Пушкин и Гончарова. Фонтан снабжен краном, через который подается водопроводная вода. Ее очищают с помощью специальных фильтров.

Фонтанный комплекс на Поклонной горе

Водные конструкции в изобилии представлены на Поклонной горе. Фонтаны расположены на участке от Кутузовского проспекта до Мемориального комплекса. Побывать здесь нужно каждому не только днем, но и вечером, так как в темное время суток включается подсветка.

Между Лаврушинским и Большим Толмачевским переулком, рядом со станцией метро "Третьяковская", в 2006 году открыли фонтан "Вдохновение". Запуск приурочили к 150-летию Третьяковской галереи. Сооружение довольно оригинально - три картины, по которым стекает вода. Композицию также именуют "Фонтаном искусств".

