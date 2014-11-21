Представитель СК Маркин станет ведущим цикла документальных фильмов

Владимир Маркин. Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин станет ведущим цикла документальных исторических фильмов, пишет МИА "Россия сегодня".

Глава пресс-службы СК примет участие в серии фильмов "Преданная Россия" на телеканале "Звезда", которые рассказывают о присоединении Крыма, обороне Шипки, освобождении Варшавы и объединении Германии.

Гостями Маркина будут ведущие российские историки и политики. В рамках программы они выскажут свое мнение о произошедших событиях.

Добавим, ранее на телеканале "Россия-2" вышло реалити-шоу о подготовке сотрудников правоохранительных органов "Я – полицейский". В каждой команде по пять человек в возрасте от 20 до 22 лет. Им предстоит определить подозреваемого по собранным уликам, пройти полосу препятствий и стрелять по мишеням.