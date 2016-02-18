Восемь ТПУ могут появиться в центре Москвы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На территории Центрального округа разрабатывается восемь участков под размещение ТПУ, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, в настоящее время в разработке находится 16 проектов планировок территорий в центре города. Половина из них будет использована под размещение ТПУ: "Шелепиха", "Сити", "Беговая", "Электрозаводская" и других.

Он также отметил, что с 2012 года на территории ЦАО в рамках реновации промзон было подготовлено 28 проектов планировок.

"Большая Москва": Транспортно-пересадочные узлы

Всего к 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.

На транспортно-пересадочных узлах Московской железной дороги и в поездах "Ласточка", которые будут курсировать по кольцу также появится бесплатный Wi-Fi.