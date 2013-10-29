Телеканал "Москва 24" включен в число номинантов премии "Золотой луч"

Фото: m24.ru

Телеканал "Москва 24" включен в число номинантов Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет телевидения "Золотой луч".

В период с 23 октября по 4 ноября 2013 года можно проголосовать за любимый телеканал.

Голосование проводится на официальном сайте организаторов.

Победитель зрительского голосования будет объявлен на церемонии вручения премии, которая пройдет 7 ноября в Большом концертном зале "Академический".

Национальная премия "Золотой луч" проводится уже в пятый раз.

Кроме того, радиостанции Москва FM и Moscow FM участвуют во Всероссийской премии в области радиовещания. Они представлены в номинации "Лучшая музыкально-информационная радиостанция 2014".

Проголосовать за них можно на сайте организаторов премии.