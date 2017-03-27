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27 марта 2017, 03:48

Жизнь в мире

Турция ввела пошлины на российские товары

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Минсельхоз России сообщил, что Турция обложила налогами ввоз российских товаров, в частности, речь идет о 130–процентной пошлине на пшеницу и кукурузу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ведомстве уточнили, что на остальные продукты, например, для подсолнечного масла пошлина составляет 36 процентов. При этом турецкая сторона заявила о дополнительных ограничениях.

В Минсельхозе отметили, что, несмотря на снижение поставок в Турцию, российские производители увеличивают экспорт сельхозпродукции в страны Азии, Латинской Америки и Африки.

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