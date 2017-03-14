В Совфеде опровергли сообщения об отправке российских военных в Египет

Фото: ТАСС/Fayed El-Geziry

В Совете Федерации опровергли информацию о том, что Россия направила своих военных специалистов и беспилотники на авиабазу в Египте, сообщает РИА Новости.

"Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания", – сказал зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Подобные "вбросы" – это элементы информационной войны, отметил Джабаров.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФ якобы разместила 22 военных и неопределенное число беспилотников на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей. Однако подтверждения этой информации не приводилось.