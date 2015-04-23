Форма поиска по сайту

23 апреля 2015, 09:07

Пожар в общежитии РНИМУ им. Пирогова мог возникнуть из-за взорвавшейся СВЧ-печи

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Причиной пожара в общежитии на юго-западе столицы, по предварительной версии, стал взрыв микроволновой печи, передает телеканал "Москва 24".

Проживавшая в комнате на седьмом этаже студентка из Малайзии разогревала ужин в микроволновке. По всей видимости, электроприбор оказался неисправен и взорвался, из-за чего загорелись находившиеся поблизости от него вещи.

Ранее M24.ru сообщало, что в общежитии медицинского университета имени Пирогова (РНИМУ), расположенном на юго-западе столицы, произошел пожар.

Сообщение о возгорании по адресу улица Академика Волгина, дом 39, корпус 1 поступило в 22:21. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

После пожара за помощью к врачам обратились 43 человека, 35 из них госпитализированы. Еще восьми пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

РНИМУ имени Пирогова причины пожара короткое замыкание чп

