В Подмосковье наркополиция изъяла 185 тонн мака

Столичные полицейские перекрыли крупный канал поставки опиумного мака в Москву. Изъято 185 тонн наркосодержащего вещества

Наркополицейские Москвы пресекли деятельность международной преступной группы и изъяли из незаконного оборота 185 тонн неочищенного мака.

Наркотики хранились на одном из складов в подмосковном городе Пушкино, передает РИА «Новости». Спецоперация была проведена сотрудниками столичного ФСКН. По результатам экспертизы, из 185 тонн мака 100 тонн - с содержанием опия (так называемая маковая соломка).

Сообщается, что поставки наркотика осуществлялись из-за рубежа. В рамках расследования этого дела сотрудники ФСКН продолжают оперативно-следственные мероприятия.

По данным столичного управления ФСКН, за минувшие полгода была пресечена деятельность 144 организованных преступных групп и 53 наркопритонов. К уголовной ответственности привлечено 2,5 тысяч человек, из них около 300 - иностранные граждане.