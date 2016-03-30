Бездомным на Пасху могут подарить 3000 наборов куличей и консервов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московским бездомным могут подарить на Пасху порядка 3000 праздничных наборов. Об этом m24.ru рассказал руководитель православной службы помощи бездомным "Помощник и покровитель" Илья Кусков.

"Мы планируем сформировать порядка трех тысяч подарочных наборов, в которые войдут консервы, сладости и освященные куличи", – сказал Кусков.

Точное количество и состав пасхальных подарков определят в начале апреля. Поздравлять бродяг с Пасхой будут в приютах, а также храмовых и монастырских приходах столицы.

Ранее сообщалось, что православная служба помощи бездомным "Помощник и покровитель" также планирует создать первый "баня-мобиль" для бездомных. Мобильная баня будет построена на базе обычного городского автобуса, с установленным нагревателем, душевыми кабинами и резервуаром с водой. В столице выпустят карманный справочник для бездомных с картой мест, где лицам без определенного места жительства могут оказать помощь.

В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 1 мая, власти готовят подарки для всех москвичей. В Вербное воскресенье на Театральной площади москвичам бесплатно раздадут порядка пяти тонн освященных веточек вербы.

Никита Щуренков, Виталий Воловатов