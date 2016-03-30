Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта 2016, 00:01

Культура

Бездомным на Пасху могут подарить 3000 наборов куличей и консервов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московским бездомным могут подарить на Пасху порядка 3000 праздничных наборов. Об этом m24.ru рассказал руководитель православной службы помощи бездомным "Помощник и покровитель" Илья Кусков.

"Мы планируем сформировать порядка трех тысяч подарочных наборов, в которые войдут консервы, сладости и освященные куличи", – сказал Кусков.

Точное количество и состав пасхальных подарков определят в начале апреля. Поздравлять бродяг с Пасхой будут в приютах, а также храмовых и монастырских приходах столицы.

Ссылки по теме


Ранее сообщалось, что православная служба помощи бездомным "Помощник и покровитель" также планирует создать первый "баня-мобиль" для бездомных. Мобильная баня будет построена на базе обычного городского автобуса, с установленным нагревателем, душевыми кабинами и резервуаром с водой. В столице выпустят карманный справочник для бездомных с картой мест, где лицам без определенного места жительства могут оказать помощь.

В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 1 мая, власти готовят подарки для всех москвичей. В Вербное воскресенье на Театральной площади москвичам бесплатно раздадут порядка пяти тонн освященных веточек вербы.

Никита Щуренков, Виталий Воловатов

Пасха православие подарки бездомные консервы социальные объекты Илья Кусков социальные службы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика