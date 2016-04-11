В День Победы над столицей пролетит 71 самолет и вертолет

Фото: m24.ru

9 мая во время военного Парада над Москвой пролетит 71 самолет и вертолет, символизируя годовщину завершения Великой отечественной войны, сообщает ТАСС.

В понедельник в подмосковным Алабино прошла первая воздушная тренировка парадного строя. В небо с небольшими интервалами поднялось 71 воздушное судно.

В плотном строю на высоте от 200 до 300 метров пролетели самолеты оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации, а также различные типы вертолетов армейской авиации.

Как проходит репетиция парада Победы

Напомним, тяжелая техника, участвующая в параде Победы, освободит Ходынское поле. Новым местом базирования станет соседний район Хорошево-Мневники. Решение было принято городскими властями вместе с Министерством обороны.

Теперь личный состав и боевые машины будут дислоцироваться на северо-западе столицы, в районе Хорошево-Мневники. Новая площадка располагается на улице Нижние Мневники напротив дома 45. Раньше там были пустырь и заброшенные рынки.