ЦОДД начнет "ловить" авто с выключенными фарами

Фото: m24.ru/Роман Балаев

ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) начнет фиксировать автомобили с выключенными фарами в автоматическом режиме на всех камерах Москвы, сообщает Агентство "Москва".

В ближайшее время в рамках тендера будет приобретено еще 500 камер фото- и видеофиксации, после чего весь парк из 1 400 камер начнет фиксировать данный вид нарушений.

Сейчас в Москве в пилотном режиме выключенные фары автомобилей фиксируют пять тестовых камер в Северо-Западном округе – на Волоколамском шоссе, улице Свободы и МКАДе.

"Москва в цифрах": Видеокамеры на дорогах

В июне Госдума приняла закон об установке в обязательном порядке видеокамер на дорогах и железнодорожных переездах. С их помощью можно будет обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить сами дороги.