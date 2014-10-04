Жители города Московский в Новой Москве остались без воды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В субботу, 4 октября, жители города Московский, расположенного на территории Новой Москвы, остались без горячей и холодной воды. Отключение произошло в результате аварии.

Как рассказали сетевому изданию M24.ru очевидцы, после прорыва трубы около шести утра затопило четыре полосы на Валуевском шоссе.

"Мы позвонили в диспетчерскую, нас перенаправили в "Мосводоканал". Там сказали, что последствия аварии устранят в ближайшее время. Прошел час, а воды все еще нет", - добавили пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на водопроводе накануне затопило Пятницкую улицу в центре столицы. Рабочие продолжают устранять последствия ЧП. Движение транспорта на улице планируют возобновить в течение сегодняшнего дня.