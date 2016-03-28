Самолеты "Аэрофлота" не полетят из Москвы в Брюссель 28 и 29 марта

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Аэрофлот" перенес на неопределенную дату рейсы 28 и 29 марта, следующие из Москвы в Брюссель и обратно, говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Рейсы перенесли, потому что аэропорт Брюсселя до сих пор закрыт после теракта 22 марта.

"Ввиду неопределенности дальнейшего развития ситуации с воздушным сообщением с Брюсселем в короткой перспективе и возможной пролонгацией режима закрытия аэропорта "Аэрофлот" рекомендует пассажирам, планировавшим перелеты в ближайшие дни в/из Брюсселя, воздержаться от поездки", сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

За 28 и 29 марта в авиакомпании отменили четыре рейса в Брюссель и четыре рейса в Москву.

Авиабилеты на рейсы до Брюсселя можно сдать без штрафных санкций

В авиакомпании порекомендовали пассажирам отмененных рейсов:





Сдать билеты без комиссии по месту их приобретения. Билеты, купленные на сайте "Аэрофлота", можно вернуть через контакт-центр по телефону (495) 223-55-55;

Перенести дату вылета на более позднее число до 8 апреля 2016 года включительно. При этом одновременно возможно поменять обратные даты вылета. Авиакомпания позволила сохранить первоначальный срок пребывания – плюс-минус семь дней;

Переоформить билеты на ту же дату – плюс/минус один день с изменением маршрута на сегменте в/из Брюсселя на пункты Германии, Нидерландов, Франции. При этом пассажирам предстоит самостоятельно добираться до стартового/конечного пункта назначения.

Напомним, во вторник, 22 марта в бельгийской столице произошла серия взрывов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. По предварительным данным, погибли 34 человека.



