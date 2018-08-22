Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

22 августа, 15:50

Москва онлайн покажет, каким должен быть современный учитель

Москва онлайн образование дети

Фото: depositphotos/pressmaster

С 30 августа по 2 сентября на ВДНХ будет проходить Московский международный форум "Город образования". Это главное событие года в образовательной сфере, в рамках которого проводятся мастер-классы, конференции, дискуссии и презентации. На нем выступят около 500 ведущих российских и международных экспертов из 50 стран. Они поделятся своим опытом, дадут ценные уроки и расскажут о новейших технологиях.

2 сентября в 16:00 читатели портала Москва 24 увидят в прямом эфире панельную дискуссию по теме "Кто он – современный московский педагог?".
В форме деловой игры участники смоделируют портрет учителя, указав его пол, возраст, опыт работы, преподаваемый предмет. А затем они расскажут:

  • чем учитель должен интересоваться и жить;
  • как поменялась его роль в современных условиях;
  • какими умениями и навыками он должен обладать;
  • как ему избежать профессионального выгорания.

Участники:
  • Екатерина Морозова, председатель координационного совета региональной общественной организации г. Москвы "Единая независимая ассоциация педагогов";
  • Оксана Ганабова, председатель московского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка";
  • Бахаргуль Юнусова, учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы "Инженерная школа № 1581";
  • Светлана Лаврищева, заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы "Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова";
  • Маргарита Бриткевич, директор ГБОУ г. Москвы "Многопрофильная Школа № 1374";
  • Татьяна Сычева, директор ГБОУ г. Москвы "Школа № 1799";
  • Татьяна Рогозная, учитель английского языка высшей категории ГБОУ г. Москвы "Школа № 1862", методист, ведущий эксперт Ассоциации учителей иностранных языков г. Москвы.

Смотрите 2 сентября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать