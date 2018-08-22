Москва онлайн покажет, каким должен быть современный учитель

Фото: depositphotos/pressmaster

С 30 августа по 2 сентября на ВДНХ будет проходить Московский международный форум "Город образования". Это главное событие года в образовательной сфере, в рамках которого проводятся мастер-классы, конференции, дискуссии и презентации. На нем выступят около 500 ведущих российских и международных экспертов из 50 стран. Они поделятся своим опытом, дадут ценные уроки и расскажут о новейших технологиях.

2 сентября в 16:00 читатели портала Москва 24 увидят в прямом эфире панельную дискуссию по теме "Кто он – современный московский педагог?".

В форме деловой игры участники смоделируют портрет учителя, указав его пол, возраст, опыт работы, преподаваемый предмет. А затем они расскажут:



чем учитель должен интересоваться и жить;

как поменялась его роль в современных условиях;

какими умениями и навыками он должен обладать;

как ему избежать профессионального выгорания.

Екатерина Морозова, председатель координационного совета региональной общественной организации г. Москвы "Единая независимая ассоциация педагогов";

Оксана Ганабова, председатель московского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка";

Бахаргуль Юнусова, учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы "Инженерная школа № 1581";

Светлана Лаврищева, заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы "Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова";

Маргарита Бриткевич, директор ГБОУ г. Москвы "Многопрофильная Школа № 1374";

Татьяна Сычева, директор ГБОУ г. Москвы "Школа № 1799";

Татьяна Рогозная, учитель английского языка высшей категории ГБОУ г. Москвы "Школа № 1862", методист, ведущий эксперт Ассоциации учителей иностранных языков г. Москвы.

Участники:

Смотрите 2 сентября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.