Москва онлайн покажет, как преодолеть страх перед публичными выступлениями

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.
21 июля в рамках форума образовательный проект TVоя Москва проведет мастер-класс "Голос Москвы 24 о том, как полюбить публичные выступления". Вера Коцюба расскажет, как правильно воспринимать аудиторию и не бояться ее. Слушатели выучат и разберут простые правила, о которых не стоит забывать перед выступлением:
- знайте, кто ваша аудитория;
- не забывайте цель выступления;
- понимайте, что ваша аудитория должна сделать после вашего выступления.
Смотрите 21 июля трансляцию дискуссии в 15:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Проект создан при финансовой поддержке столичного департамента СМИ и рекламы.