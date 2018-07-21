Москва онлайн покажет, как преодолеть страх перед публичными выступлениями

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.

21 июля в рамках форума образовательный проект TVоя Москва проведет мастер-класс "Голос Москвы 24 о том, как полюбить публичные выступления". Вера Коцюба расскажет, как правильно воспринимать аудиторию и не бояться ее. Слушатели выучат и разберут простые правила, о которых не стоит забывать перед выступлением:



знайте, кто ваша аудитория;

не забывайте цель выступления;

понимайте, что ваша аудитория должна сделать после вашего выступления.

Смотрите 21 июля трансляцию дискуссии в 15:45 на этой странице или портале "Москва онлайн" . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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