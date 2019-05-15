Москва онлайн покажет экскурсию на самую высокую фабрику мороженого в мире

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16 мая в рамках акции "День без турникета" состоится экскурсия на самую высокую фабрику мороженого в мире. Она расположена на 89 этаже одной из башен комплекса Москва Сити. Из огромных окон открывается роскошный панорамный вид на город. Участники экскурсии проследят за всеми этапами производства любимых эскимо, стаканчиков и рожков, а также получат вкусные подарки. "Москва онлайн" покажет прямую трансляцию экскурсии для тех, кто не успел записаться.

Смотрите трансляцию 16 мая в 08:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.