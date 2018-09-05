Москва онлайн покажет выступление Макса +100500, Приятного Ильдара и других блогеров

8 сентября в столице пройдет "Видфест" – всероссийский национальный фестиваль видеоблогеров. Мероприятие объединит более 50 топовых звезд YouTube и Instagram, среди которых: Sobolev, Макс + 100500, Wylsacom, DK, This is Хорошо, Eugene Sagaz и другие топовые российские блогеры, совокупная аудитория которых в социальных сетях достигает 100 миллионов подписчиков. Гостей ждут семь тематических зон: "Наука и техника", "Хобби и путешествия", Let’s Play, "Лекторий", "Главная сцена", InstaZone и зона фотосессий.

У читателей портала Москва 24 есть возможность увидеть следующие выступления:



14:00 – Q&A: Макс +100500;

15:00 – Vidfest Talks: то, что меня волнует (Стас Давыдов, Olyashaa, Топа, Улилай);

16:00 – Приятный Ильдар с темой "Как реагировать на хейт";

17:00 – Душевые посиделки с Русланом и Мишганом (Руслан Усачев, Михаил Кшиштовский).