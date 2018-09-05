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Москва 24

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Общество

5 сентября, 16:24

Москва онлайн покажет выступление Макса +100500, Приятного Ильдара и других блогеров

Москва онлайн фестиваль искусство общество

8 сентября в столице пройдет "Видфест" – всероссийский национальный фестиваль видеоблогеров. Мероприятие объединит более 50 топовых звезд YouTube и Instagram, среди которых: Sobolev, Макс + 100500, Wylsacom, DK, This is Хорошо, Eugene Sagaz и другие топовые российские блогеры, совокупная аудитория которых в социальных сетях достигает 100 миллионов подписчиков. Гостей ждут семь тематических зон: "Наука и техника", "Хобби и путешествия", Let’s Play, "Лекторий", "Главная сцена", InstaZone и зона фотосессий.

У читателей портала Москва 24 есть возможность увидеть следующие выступления:

  • 14:00 – Q&A: Макс +100500;
  • 15:00 – Vidfest Talks: то, что меня волнует (Стас Давыдов, Olyashaa, Топа, Улилай);
  • 16:00 – Приятный Ильдар с темой "Как реагировать на хейт";
  • 17:00 – Душевые посиделки с Русланом и Мишганом (Руслан Усачев, Михаил Кшиштовский).

Смотрите 8 сентября в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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