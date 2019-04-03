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Происшествия

3 апреля, 13:54

Обстановка у Пресненского суда перед заседанием по делу Мамаева и Кокорина

Москва онлайн суды

Сегодня в Пресненском суде пройдет заседание по итогам расследования уголовного дела в отношении полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

На этом судебном слушании, по словам адвокатов, никакие вопросы по существу не решаются. Суд будет рассматривать организационно-бюрократические вопросы: назначение заседания по существу, избрание меры пресечения, могут быть ходатайства адвокатов о возвращении дела.

Футболисты проходят по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".

Наша съемочная группа ведет прямую трансляцию у здания суда, следит за обстановкой и ждет оглашения приговора.

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