Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"День леса" пройдет в Московском зоопарке 24 сентября. Для гостей устроят разнообразные мастер-классы и квесты, сообщает пресс-служба зоосада.

Опытные инструкторы расскажут, как не заблудиться в лесу, сделать ночлег из природных материалов, найти в лесу воду и пищу, добыть огонь и развести костер. Кроме того, желающих научат, как правильно пользоваться компасом, ориентироваться по природным явлениям и распознавать следы животных в лесу.

Гости зоопарка смогут принять участие в праздничной программе от природных заповедников, посмотреть на театральные выступления и поучаствовать в играх и викторинах.