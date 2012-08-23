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Общество

23 августа 2012, 09:50

Десятки новых речных маршрутов могут появиться в Подмосковье

Московская область туризм улицы власть

ИТАР-ТАСС

Власти Московской области разрабатывают программу по формированию туристской инфраструктуры и развитию туризма в регионе до 2018 года. Согласно новой концепции, в Подмосковье могут появиться десятки речных маршрутов для путешествий.

Пока остается неясным, сколько новых пристаней и речных трамваев понадобится с развитием водного туризма. Однако специалисты уже подсчитали, что данная программа потребует миллиардных вложений.

Замминистра физкультуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области Олег Жолобов уверен, что с реализаций этих идей регион может стать "столицей выходного дня", пишут "Известия".

"Нужно все это просчитать: пристани, подъездные пути, туристские потоки", - заявил чиновник.

Как советуют эксперты, рядом с причалами необходимо оборудовать пляжи, построить беседки и кафе, благоустроить спортивные площадки. А для привлечения большего количества туристов нужно разработать интересные круизные маршруты, например, до экодеревень и этномузеев.

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