Бесплатные автобусы перевезли 90 тысяч человек из-за ЧП в метро

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Около 90 тысяч человек перевезли автобусы компенсационного маршрута "М" от станции метро "Котельники" до станции "Текстильщики". Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". Автобусы были запущены после утреннего ЧП на станции "Выхино".

Всего на линиях "Мосгортранса" было задействовано около 250 компенсационных составов. Как отметили в пресс-службе, наземный городской транспорт в районе ЧП полностью справляется с перевозкой пассажиров.

Движение поездов на фиолетовой ветке вернется в график к утру

На станции "Выхино" около 5:20 утра произошло возгорание в служебном помещении. По предварительным данным, горел утеплитель. Для тушения пожара была приостановлена подача напряжения на контактный рельс. Движения поездов не было от станции "Котельники" до "Текстильщиков" в обоих направлениях.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили пожар в 6:17. Эвакуация людей не потребовалась. Движение на Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено в 8:57, однако поезда следуют с увеличенным интервалом. Полностью наладить работу линии планируют до конца дня. Для пассажиров запущены маршруты автобусов "М" с остановками у всех станций закрытого участка.