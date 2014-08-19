Расшифровка дебатов кандидатов по 20-му округу ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 20-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 20-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Евгений Корсаков (ЛДПР), Александр Молохов ("Яблоко") и Александр Тимченко (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку очередного раунда дебатов.

Ведущий: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября 2014 года, эфирное время предоставляется согласно законодательству. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии и также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев. Мы начинаем.

Итак, сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 20-му избирательному округу. Он включает в себя районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки и часть района Выхино-Жулебино.

Под номером 1 в нашей студии сегодня Евгений Корсаков. Здравствуйте.

Избирательный округ № 20 Районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино Кандидаты: Корсаков Евгений Геннадьевич .

Родился в 1958 году, живет в городе Реутове, Московской области. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Молохов Александр Владимирович .

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в московской коллегии адвокатов "Последний дозор". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Павленко Александр Александрович .

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве управляющих недвижимостью "Совладение". Занимает должность президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Тимченко Александр Николаевич .

Родился в 1969 году в Москве. Работает в ООО "МИД". Занимает должность советника по вопросам управления. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Шибаев Андрей Вячеславович .

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации инвалидов "Перовский клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане "Долг". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Родина".

Шульмин Виталий Юрьевич .

Родился в 1974 году в Москве. Работает в ООО "СМедиа". Занимает должность менеджера. Самовыдвиженец.



Евгений Корсаков: Здравствуйте.

Ведущий: Александр Молохов получил во время жеребьевки номер 2.

Александр Молохов: Здравствуйте.

Ведущий: И Александр Тимченко под номером 3 в нашей студии.

Александр Тимченко: Здравствуйте.

Ведущий: Господа, здравствуйте еще раз. Сейчас каждый из вас сможет коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас будет на это по две минуты. Начинаем согласно жеребьевке. Евгений Корсаков, ваши две минуты.

Евгений Корсаков: Добрый день, уважаемые москвичи. Я, Корсаков Евгений Геннадьевич, кандидат от московской городской организации ЛДПР по 20-му избирательному округу. Подполковник запаса, в прошлой жизни - офицер. После увольнения в запас активно занялся общественно-политической работой. Веду приемы населения в Восточном округе в штаб-квартире ЛДПР, поэтому проблемы Восточного округа, и в частности 20-го избирательного округа, знаю не понаслышке.

Основной момент в чаяниях жителей 20-го избирательного округа – я, анализируя ситуацию, делаю акцент на жилищно-коммунальных проблемах. Эти проблемы начались в 2005 году, когда был принят Жилищно-коммунальный кодекс. Наша фракция активно сопротивлялась этому, и не только наша, но партия власти продавила этот закон, и с этого начались проблемы, как я считаю.

Первая проблема – государство ушло с рынка ЖКХ, отказалось от этих проблем. Все проблемы ЖКХ были переложены на плечи собственников. Началась активная приватизация. Собственники должны проводить собрания, выбирать способы управления и так далее. Активно в сферу ЖКХ включились частные управляющие компании, начали создаваться ТСЖ, и на этой почве наше чиновничество, которое непосредственно занимается ЖКХ, начало принимать неоднозначные решения. То есть решения в пользу…

Ведущий: Спасибо, ваше время истекло. Итак, я напоминаю, что по две минуты, у всех будет равное количество времени на первое выступление.

Александр Молохов сейчас получит свои две минуты. Александр, вам слово.

Александр Молохов: Я, Молохов Александр Владимирович, кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко", мне 42 года, я живу в Новокосино, окончил в этом районе школу, Историко-архивный институт и Юридическую академию, кандидат исторических наук. Я женат, у меня шестеро детей. Я работал учителем в школе, преподавателем в институтах. В конце 90-х был советником районного собрания Новокосино. Благодаря мне тогда в двух новокосинских школах были созданы компьютерные классы. Мы успешно боролись за то, чтобы в Новокосино построили обычное, а не "легкое" метро. Вместе со школьниками очищали Салтыковский лесопарк от мусора. Первыми обратили внимание на опасность мусоросжигательного завода в Руднево.

Я никогда не состоял в партии "Единая Россия" в отличие от Андрея Шибаева, кандидата от партии власти, который сюда позорно не явился.

С 2001 года я адвокат, возглавляю коллегию адвокатов "Последний дозор", защищал очень разных известных людей, таких как Сергей Магнитский, русский националист Данила Константинов, лидер "Яблока" Сергей Митрохин. Я восемь лет вел рубрику на "Адвокатской кухне" в жилищной газете "Квартирный ряд", которую недавно закрыло собянинское правительство. До сих пор помогаю многим ТСЖ. Только за последние два года выиграл более десятка дел в арбитражном суде в защиту малого бизнеса против столичных властей.

С 2012 года я вхожу в состав экспертного совета "Бизнес против коррупции" при Уполномоченном при Президенте России по защите прав предпринимателей. В апреле этого года я был представителем Уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой в Крыму. Возглавляемый мной юридический холдинг "Последний дозор" стал первой московской юридической компанией, открывшей свои офисы в Севастополе и Симферополе. Мы выиграли этим летом президентский грант и будем оказывать с 1 сентября жителям полуострова бесплатную юридическую помощь.

Я убежден, что Московская городская Дума должна стать полноценным настоящим парламентом, в законодательной деятельности которого должны первую скрипку играть, прежде всего высокопрофессиональные юристы, а не рукопожатные единороссы и их приспешники.

Спасибо за внимание.

Ведущий: Спасибо, Александр. Как раз я повторю ваши слова, что Андрей Шибаев не пришел сегодня в нашу студию, Виталий Шульмин и Александр Павленко, они были заявлены на участие в дебатах, но участие в них не принимают, вы видите пустые стойки.

Две минуты для Александра Тимченко прямо сейчас стартуют.

Александр Тимченко: Тимченко Александр Николаевич. Родился в семье военнослужащего, детство прошло в дальних гарнизонах нашей Родины, от Крайнего Севера до китайской границы. Школу окончил в Люблино, там же призвался в армию. Демобилизовался в звании старшины.

Получив высшее образование, основал "Московский издательский дом". Являюсь директором фонда "Содействие". В движении "Содействие" мне удалось создать команду профессиональных реальных людей. Также вхожу в состав членов попечительского совета Фонда ветеранов Арктики и Антарктики.

Во всей моей деятельности меня более 20 лет поддерживает супруга. Безгранично благодарен ей за содействие и за троих детей. Мне не безразлично, в каком городе будут жить наши дети, именно поэтому я хочу приложить все свои силы, знания и умения и с вашей помощью сделать наш город лучше, чище, а управление этим городом – эффективным и прозрачным.

Программа моя состоит из нескольких пунктов. Первый пункт – это сокращение трудовой миграции, усиление роли жителей в управлении ключевыми вопросами, решение транспортной проблемы, приоритет экологии, повышение качества услуг ЖКХ, реформа города и открытость.

Работа с жителями и встречи с жителями показали, что нынешняя власть упорно игнорирует мнение жителей. Поэтому я хочу создать прецедент в городе Москве, когда в рамках нашего района будет создан общественный совет, который может управлять и принимать решения в городе.

Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Александр. Две минуты на первое выступление были у каждого из наших сегодняшних кандидатов, из тех, что находятся в студии. Надеюсь, что вы слушали друг друга внимательно, и будет у вас возможность задать вопросы по темам, которые наиболее актуальны для ваших оппонентов. 30 секунд будет на то, чтобы задать непосредственно сам вопрос, минута на ответ. Первый кандидат сначала задает вопрос второму, второй – третьему, третий – первому. Пока вот так идем, по кругу.

И Евгений Корсаков стартует со своим вопросом в отношении Александра Молохова.

Евгений Корсаков: Александр, я хотел бы задать вопрос по жилищно-коммунальному хозяйству в Новокосине. Вопрос такой: у вас прозвучало, что вы занимаетесь проблемой ТСЖ, это все понятно, а как работает ГБУ "Жилищник"? Мне это очень сильно интересно, потому что эти проблемы я знаю, и знаю, что… Ответ, я думаю, будет соответствующий.

Ведущий: Спасибо. Первый вопрос, касающийся ЖКХ. И сейчас у Александра будет минута на то, чтобы на него ответить. Вам слово.

Завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 20-го округа

Александр Молохов: ГБУ "Жилищник" в Новокосине работает плохо, и первопричина всех проблем заключается в том, что отсутствует в Москве полноценное местное и, в частности, полноценное жилищное самоуправление. Реальной власти решать что-либо на местном уровне у людей нет. Есть проблемы, связанные с правовой культурой населения, потому что не так просто людям на самом деле управлять даже своим двором, своим домом, но этому надо учиться.

Мы 20 лет слышим, 30 лет слышим от московских властей, что люди у нас не созрели, что люди у нас не готовы ничего сами решать, что они неразумные, что они какие-то убогие. Это не так. Я хочу сказать, что москвичи способны решать свои проблемы, в том числе и с помощью тех депутатов Московской городской Думы, которых они должны избрать.

Поэтому я считаю, что мы победим "Жилищник".

Ведущий: Александр, спасибо. Теперь ваш вопрос, у вас 30 секунд на то, чтобы задать его Александру Тимченко. Время пошло.

Александр Молохов: Александр Николаевич, при всем к вам уважении, лично к вам. Понимаете, мое мнение, что, знаете, не пора ли вам все-таки, коммунистам, извините, на свалку истории? Как вы уже надоели со своим Геннадием Андреевичем, который еще и своего внучка сейчас тянет в Мосгордуму. Знаете, пароход уже давно отплыл от пристани. Поэтому у меня к вам вопрос один: вам-то зачем вот эта партия, коммунистическая?

Ведущий: Александр, спасибо.

Александр Тимченко: Я так понял, вопросов два.

Ведущий: Буквально секунду нам нужно, чтобы наш таймер установился на минуту времени. Я думаю, что вы можете ответить на два вопроса, если вы услышали два.

Александр Тимченко: Да, на два вопроса. Вопрос первый, касательно партии. Все вы знаете, наверное, что по результатам исследования РБК, на сегодняшний день восемь организаций занимаются сбором гуманитарной помощи юго-востоку Украины. КПРФ собрала больше всех гуманитарной помощи: более тысячи тонн. Это показательный пример работы КПРФ. Соответственно, теперь говорим о результатах работы в Мосгордуме: есть документ, который отчетно показывает, как работала фракция КПРФ в Мосгордуме. Я вам этот документ передам, ознакомьтесь, пожалуйста. Могу вам сказать следующее: три кандидата от КПРФ обработали порядка 700 запросов. 32 кандидата обработали 300 запросов. Сравнивайте, смотрите. А что касается меня, почему я иду – я вам уже сказал: мне неравнодушно будущее моих детей.

Ведущий: Спасибо, время на ответ кончилось. Ну теперь у вас будет 30 секунд, чтобы задать ваш вопрос Евгению Корсакову. 30 секунд стартуют.

Александр Тимченко: Евгений, здравствуйте еще раз. Я хотел спросить: вы сказали, что вы давно работаете в районах и знаете проблематику. Как вы относитесь, первое, к инициативе кандидата Шибаева перенести стоянку фур на улицу Суздальскую, 40? Это первый вопрос. И второй: как вы видите, какими методами можно решить проблему Салтыковского леса?

Ведущий: Итак, вопрос задан. Опять получилось два вопроса у нас. Я думаю, что Евгений может выбрать любой из них, если он не успеет ответить на оба. Минута пошла.

Евгений Корсаков: Вопрос, в принципе, мне понятен. К кандидатам от партии власти я отношусь так же, как и вы, – очень отрицательно. Проблему вижу в чем – в действиях чиновников. Чиновничество Москвы – это отдельная каста, которая живет по своим правилам, которая неподконтрольна почему-то москвичам. Они живут как в своем мире. И поэтому все проблемы, я считаю, начинаются с этого. Чтобы как-то заставить их работать, нужно поднимать гражданскую сознательность населения, чтобы люди ходили прежде всего на выборы, потому что явка, как вы знаете, всегда очень низкая. День голосования назначили на второе воскресенье сентября – это неправильно. Наша фракция всегда говорила, что день голосования должен быть один, но не в сентябре же, не в начале сентября, когда период отпусков. Я вижу решение проблемы только…

Ведущий: Спасибо. Ну что, один раунд, один круг уже у нас получился. Теперь есть возможность задать вопросы второму кандидату. То есть получится, что вы обменяетесь вопросами каждый со своим оппонентом в этой студии. И вновь будет по 30 секунд на то, чтобы задать сам вопрос, минута на то, чтобы на него ответить. Во втором раунде первый участник задает вопрос третьему, третий – второму, второй – первому. Итак, Евгений Корсаков задает свой вопрос Александру Молохову.

Евгений Корсаков: Я же задавал уже.

Александр Молохов: Наоборот, я думаю.

Ведущий: Да, да. Нет, первый – третьему.

Александр Молохов: Он мне задавал уже вопрос.

Ведущий: Прошу прощения, Евгений, Александру Тимченко ваш вопрос. Первый – третьему. У вас 30 секунд, чтобы спросить.

Евгений Корсаков: Александр, если случится чудо и вы изберетесь в Московскую городскую думу, что вы сделаете в первую очередь? Спасибо.

Александр Тимченко: Чудо случится. Я так считаю, что первым делом нужно провести аудит тех решений и тех работ, которые проводились местной властью. Первое. Второе – нужно запустить механизмы усиления роли жителей в принятии ключевых решений, как я говорил: это и проведение муниципальных городских референдумов, это и развитие публичных слушаний, реальных публичных слушаний, а не то, что происходит сейчас. Все мы знаем пример с публичными слушаниями по гостинице в Новокосине. До сих пор нет ответа на представление прокурора префекту Восточного округа. До сих пор закрыто дело уголовное, не закрыто, а никаких действий, мероприятий не проходит по уголовному делу по фальсификации подписей по гостинице. Поэтому нужно навести порядок для начала, провести аудит. Это первое, что я сделаю. Спасибо.

Ведущий: Понятно. Ваш ответ понятен, Александр Тимченко получает свои 30 секунд для того, чтобы теперь уже спросить у Александра Молохова. Постараюсь ничего не перепутать на этот раз. Александр, 30 секунд ваши пошли.

Александр Тимченко: Александр, я не буду новым, продолжу ту же тему – она настолько сегодня актуальна, что многие недопонимают сложности ситуации. Я хочу спросить: как относится ваша партия к сбору гуманитарной помощи, что в этом направлении делается? Или вы ждете команды, когда вам ее дадут? Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Александр. Теперь минута на то, чтобы ответить, у Александра Молохова. Время пошло.

Александр Молохов: Я могу сказать и о партии, и о себе. О себе я уже сказал, и я думаю, мое отношение к крымской проблеме понятно. Людей бросать, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации там, нельзя. Мы будем помогать этим простым людям, оказавшимся в этой непростой ситуации. Знаете, "Путины" приходят и уходят, а Крым на сегодня остается российским и нужно понимать, что это серьезная проблема, которую нужно решать с помощью переговоров, нужно помогать простым людям…

Ведущий: Прошу прощения, как в данном случае Москва задействована?

Александр Молохов: Мое отношение абсолютно нормальное к тому, что собирается гуманитарная помощь. И Россия, и Украина должны быть демократическими правовыми государствами, и сбор гуманитарной помощи помогает в этом и России, и Украине. Да, в партии "Яблоко" сложное, в основном негативное отношение к тому, что произошло в Крыму. Это действительно очень спорно. Но нельзя швыряться людьми, людям надо помогать. И лично я это делаю.

Ведущий: Спасибо, Александр. Ну и наконец ваши 30 секунд для того, чтобы вы могли задать вопрос участнику номер 1 нашей жеребьевки Евгению Корсакову. 30 секунд, время пошло.

Александр Молохов: Знаете, Евгений, у меня, по большому счету, к вам-то вопросов нет, потому что я не очень серьезно отношусь к вашей партии, при всем лично к вам уважении. У меня больше вопросы к Андрею Шибаеву, которого здесь нет: зачем Володька сбрил усы? Зачем "перекрасился", убежал из "Единой России" в "Родину"? Почему нет тебя здесь? Я знаю тебя давным-давно и могу говорить, обращаться к тебе на ты.

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от 20-го округа

Ведущий: Александр, а можно вопрос Евгению?

Александр Молохов: У меня будет вопрос. Так вот, какое отношение у Геннадия к тому, что здесь нет Шибаева?

Ведущий: Прекрасно, спасибо. Вопрос понятен, я надеюсь. Ну и Евгений получает минуту для ответа.

Евгений Корсаков: Тут даже сомнений… У меня изначально было определенное мнение, что Шибаев не придет на эти дебаты. Другого я не ожидал. Ему нечего сказать, значит. Хотя он и проработал в муниципальном собрании, был главой муниципального собрания. Насколько я знаю, депутат муниципальный. Святое, как говорится, дело – муниципальному депутату доложить о результатах работы. А его здесь нет. О чем можно еще говорить? Вот это представители партии власти. Неужели нельзя найти достойных кандидатов? Если нет достойных – пусть оппозиция тогда выставит своих кандидатов. Мы готовы работать в Московской городской Думе, в частности я.

Ведущий: Если вы здесь есть, у вас есть что сказать, я так понимаю. Поэтому можете воспользоваться оставшимися 15 секундами. Почему вы сегодня пришли на дебаты?

Евгений Корсаков: Я пришел потому, что я пришел сделать полезное для города, для избирателя 20-го избирательного округа. Я думаю, что сделаю.

Ведущий: Спасибо, Евгений. Теперь у нас после всех вопросов есть по полторы минуты, как мне подсказывают, времени на финальное слово. Вы можете рассказать обо всем, о чем не успели рассказать своим потенциальным избирателям. И точно так же, в том порядке, в котором мы в течение всего сегодняшнего эфира давали вам время на выступление, вы получите время на последние полторы минуты эфира. Итак, Евгений Корсаков, и полторы минуты стартуют.

Евгений Корсаков: Уважаемые москвичи, избиратели 20-го избирательного округа. Я призываю вас поддержать меня, прийти на выборы, проявить гражданскую позицию и проголосовать за мою кандидатуру. Моя основная задача – это разобраться с чиновниками. В частности, чтобы чиновники повернулись лицом к людям и занимались непосредственно работой с населением. Эта проблема подымается на самом верху в нашем государстве, но тем не менее она до сих пор остается, потому что эта каста чиновников, которые хорошо себя чувствуют и не хотят выполнять свои непосредственные обязанности по работе с населением, меня очень сильно волнует и, я думаю, волнует всех москвичей, избирателей 20-го избирательного округа. Поэтому приходите на выборы обязательно, голосуйте за кандидатов от ЛДПР, за офицеров России, за достойных людей, которые вам помогут и будут полезны в качестве депутатов Московской городской Думы.

B]Ведущий: К их числу вы причисляете себя в первую очередь

Евгений Корсаков: Конечно.

Ведущий: Спасибо, Евгений, ваши полторы минуты завершились. Александр Молохов, и полторы минуты для вас. Начинаются они прямо сейчас.

Александр Молохов: Уважаемые избиратели, я призываю вас проголосовать за меня на выборах в Московскую городскую Думу, за Молохова, кандидата от партии "Яблоко". Я мало говорил сегодня о своей программе, но я думаю, что мое выступление не оставляет никаких сомнений в том, что программа у меня есть, программа личная, персональная, посвященная тому избирательному округу, который я представляю. Другое дело, что формат этих дебатов не позволяет говорить серьезно об этой программе, детально, поэтому мы этого и не делали.

Я хочу сказать о том, что я представляю здесь не только себя, но и партию "Яблоко", демократическую партию, партию серьезных, профессиональных и приличных людей, а я думаю, что в наше время это ключевое слово. И у этой партии есть программа для всей Москвы, и лидер нашей партии Сергей Митрохин очень много сделал для решения проблем простых москвичей. В свое время, тогда, когда партия была представлена в Московской городской Думе.

И я хочу сказать о том, что, опять-таки возвращаясь к тому возмутительному факту, что Андрея Шибаева сегодня здесь нет с нами... "Леопольд, выходи". Выходи, Андрей Шибаев, на бой 3 сентября, телеканал "Москва 24". Я надеюсь, что тебе будет что сказать своим избирателям, будет что сказать нам, твоим оппонентам. Просто стыдно, Андрей, я знаю тебя 20 лет.

Ведущий: Александр, спасибо. Спасибо за прекрасный анонс дебатов на телеканале "Москва 24". Сегодня они продолжатся тоже днем, и до 12 сентября смотрите их на телеканалах "Москва Доверие" и "Москва 24".

Александр Тимченко, полторы минуты для вас.

Александр Тимченко: Проблемы округа настолько очевидны, что программы кандидатов похожи. Избирателю нужно сделать сложный выбор. Я позиционирую себя как кандидат активных действий. Мы не ждем наказов на будущее. Мы идем и работаем. Нашей командой сделано достаточно много, хотя я считаю, что можно сделать гораздо больше. Мы и очистили Салтыковский лес. Это был субботник, это капля в море, но по крайней мере власти об этом только говорят. Мы вышли, собрали инициативные группы и очистили. Мы проводим совместные рейды с полицией по пресечению правонарушений по распитию спиртных напитков. Это тоже получило широкое одобрение и поддержку среди населения.

Я хочу запустить механизмы новой формации людей-управленцев, потому что очевидно: старая не заработает по-новому. Люди, которые столько лет находились у власти, которые игнорируют проблемы жителей, ничего не сделают и в будущем. Не верьте им. Я призываю вас голосовать за мою активную программу действий. Результаты встреч показывают, что мы на правильном пути. Спасибо.

Ведущий: Александр, спасибо. На этом все три финальных слова наших кандидатов завершены. Напомню, что это были дебаты кандидатов на пост депутатов Московской городской Думы. Мы увидимся с вами на телеканале "Москва Доверие" в 11.30. Не пропустите.