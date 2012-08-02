Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

02 августа 2012, 14:36

Власти намерены ужесточить правила продажи "пневматики"

Мосгордума оружие законы пневматика власть

ИТАР-ТАСС

Столичные депутаты намерены ужесточить условия продажи маломощной пневматики и ввести обязательное медицинское обследование для владельцев такого оружия. Об этом газете "Известия" рассказала Инна Святенко, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности.

"Совершенно очевидно, что ущерб от пневматики может быть серьезным, вплоть до летального исхода. А если это оружие находится у человека, стоящего на учете в психоневрологическом диспансере, это крайне опасно. Я считаю, что нам надо внимательно посмотреть на процедуру продажи и ужесточить ее", - пояснила Святенко.

По ее мнению, владельцы "пневматики" также должны пройти специальные обучающие курсы на базе Российской оборонной спортивно-технической организации - РОСТО (ДОСААФ).

Многие эксперты поддерживают инициативу городских властей, поскольку после ужесточения правил продажи пневматического оружия число граждан, желающих его приобрести, должно сократиться. А значит, и количество преступлений заметно снизится.

Для реализации подобного предложения необходимо лишь внести поправки в федеральный закон "Об оружии", добавила Святенко.

В настоящий момент в России обязательному лицензированию подлежит только огнестрельное, травматическое и наиболее мощное пневматическое оружие (с дульной энергией от 7 до 25 Дж).

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать