Власти намерены ужесточить правила продажи "пневматики"

ИТАР-ТАСС

Столичные депутаты намерены ужесточить условия продажи маломощной пневматики и ввести обязательное медицинское обследование для владельцев такого оружия. Об этом газете "Известия" рассказала Инна Святенко, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности.

"Совершенно очевидно, что ущерб от пневматики может быть серьезным, вплоть до летального исхода. А если это оружие находится у человека, стоящего на учете в психоневрологическом диспансере, это крайне опасно. Я считаю, что нам надо внимательно посмотреть на процедуру продажи и ужесточить ее", - пояснила Святенко.

По ее мнению, владельцы "пневматики" также должны пройти специальные обучающие курсы на базе Российской оборонной спортивно-технической организации - РОСТО (ДОСААФ).

Многие эксперты поддерживают инициативу городских властей, поскольку после ужесточения правил продажи пневматического оружия число граждан, желающих его приобрести, должно сократиться. А значит, и количество преступлений заметно снизится.

Для реализации подобного предложения необходимо лишь внести поправки в федеральный закон "Об оружии", добавила Святенко.

В настоящий момент в России обязательному лицензированию подлежит только огнестрельное, травматическое и наиболее мощное пневматическое оружие (с дульной энергией от 7 до 25 Дж).