Скорцезе попросил у Netflix 150 миллионов долларов на новый фильм

Фото: Zuma/Armando Gallo

Американский режиссер Мартин Скорсезе обратился к руководству видеостримингового сервиса Netflix с просьбой профинансировать его новый фильм. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Картина будет называться "Ирландец". Она основана на реальных событиях, произошедших в штате Мичиган в 1975 году, когда таинственно пропал профсоюзный лидер Джимми Хофф. Очевидцы видели, как он зашел в ресторан и исчез. ФБР так и не смогло раскрыть дело, которое стало одним из самых громких преступлений ХХ века. Скорцезе расскажет одну из вероятных версий развития событий, согласно которой Хофф был убит преступником по кличке "Ирландец" из-за связей с мафией Cosa Nostra. Режиссер собирал факты и работал над фильмом 28 лет.

Бюджет картины составит 150 миллионов долларов. Если Netflix выделит Скорцезе эту сумму, компания станет полным правообладателем ленты и ее показа во всех странах мира. Именно Netflix на сегодняшний день представляет наибольшую угрозу кинотеатрам. Сам Скорцезе неоднократно заявлял, что не очень уважает современные киносервисы и считает, что смотреть фильмы дома, пусть даже в хорошем качестве, не "лучший путь". Причиной выбора режиссера, сделанного в пользу стримингового хостинга стал уход в отставку главы Paramount Pictures Брэда Грея, на сотрудничество с которым рассчитывал Скорцезе.

Если режиссеру удасться договориться о финансировании проекта, то в съемках примут участие легендарные голливудские актеры Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. По ходу фильма их героям будет сначала по 30, потом по 50, а в конце ленты по 70 лет. Чтобы снять это, потребуется применение сложных технологий уровня motion capture, с чем и связан столь высокий бюджет проекта.