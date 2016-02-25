Поезд "Стриж" на Горьковском направлении задержался из-за сломанного светофора

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Поезд "Стриж" №702, следующий по маршруту Москва-Нижний Новгород, задержался на 18 минут из-за неисправного светофора, сообщает пресс-служба МЖД.

На перегоне Электроугли-Храпуново Горьковского направления МЖД в 7:05 неизвестные похитили оборудование трансформатора, в связи с чем светофор показывал красный свет и поезду пришлось задержаться. Состав тронулся с места в 7:22, но это сбило график следования других поездов, проезжающих участок Железнодорожная-Фрязево, на 6-12 минут.

Диспетчеры предприняли все возможные меры, чтобы восстановить привычное движение на Горьковском направлении.