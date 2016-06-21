Два автобуса не будут останавливаться на Пушкинской площади 23 июня

Фото: m24.ru

Автобусы №№ Т15 и Т31 не будут принимать и высаживать пассажиров на остановке "Пушкинская площадь" 23 июня, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Временные ограничения вводятся в связи с проведением церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля. Остановка на Пушкинской площади закроется в 17:30. Ограничения продлятся до окончания мероприятия.

Кинофестиваль внесет коррективы и в дорожное движение. На время его проведения перекроют некоторые улицы в центре города. 23 и 30 июня нельзя будет проехать по Малой Дмитровке и Большому Путинсковскому переулку.

38-й Московский международный кинофестиваль пройдет 23-30 июня. Показы пройдут на двух площадках – кинотеатре "Каро 11 Октябрь" и Центре документального кино. Откроет фестиваль фильм Сергея Соловьева "Ке-ды", снятый по рассказу Андрея Геласимова. С расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке.