Россиян среди жертв взрыва в Кабуле не оказалось

Фото: ТАСС/Zuma/Dai He

Россияне не пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"По имеющимся на эту минуту сведениям, граждан России среди пострадавших нет", – отметила Захарова.

Мощный взрыв прогремел в 08:30 по местному времени в районе, где располагается президентский дворец и несколько иностранных посольств. По последним данным, взорвался заминированный автомобиль.

В результате ЧП погибли порядка 90 человек, ранения различной степени тяжести получили 380 человек.