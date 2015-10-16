Форма поиска по сайту

16 октября 2015, 18:05

Безопасность

Пожар на рынке стройматериалов в Подмосковье потушен

Для тушения пожара в Подмосковье привлекли вертолеты Ка-32

Пожар на строительном рынке в поселке Немчиновка Одинцовского района Подмосковья удалось потушить. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 16.28. Напомним, что на рынке стройматериалов в Немчиновке загорелись шесть торговых павильонов. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14.10. В 15.00 был отменен повышенный номер сложности пожара. К тушению привлекли около 70 спасателей и порядка 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

МЧС пожары вертолеты Подмосковье рынки чп мо ликвидация пожара

