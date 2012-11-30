"Зенит" обвинил "Спартак" в нарушении регламента продажи билетов

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель пресс-службы футбольного клуба "Зенит" Евгений Гусев обвинил "Спартак" в нарушении регламента продажи билетов на матч "Спартак" - "Зенит", который состоится 30 ноября. По его словам, "Спартак" выпустил в продажу билеты из гостевой квоты.

Возмущение представителей клуба из Санкт-Петербурга вызвал тот факт, что билеты на гостевой сектор D6 будут продаваться в кассах стадиона. По мнению представителей пресс-службы "Зенита", любой желающий может приобрести билет и пройти на трибуны под видом фаната "Зенита". Хотя билеты будут продаваться только при предъявлении паспорта людям, прописанным не в Москве и Подмосковье.

"Сегодня на предматчевом совещании в нарушение всех регламентных норм в части продажи билетов представители полиции настояли на том, чтобы билеты поступили в открытую продажу и продавались всем желающим, - сообщил "Р-Спорт" Гусев. - Накануне ФК "Зенит" по договоренности с ФК "Спартак" и на основании поданной заявки реализовал среди своих болельщиков все билеты на гостевую трибуну. Сейчас под воздействием третьей стороны в лице полиции ситуация с продажей билетов опять приобрела бесконтрольный характер".

По словам Гусева, "Зенит" не будет нести ответственность за незаконные действия третьих лиц во время матча.

У представителей пресс-службы "Спартака" другое мнение о ситуации с продажей билетов. Как сообщил пресс-атташе "Спартака" Евгений Матвеев "Чемпионату.ком", "Зенит" не смог реализовать все "гостевые" билеты, но многие болельщики "Зенита" рассчитывали купить билеты в кассах "Лужников", около которых начали собираться группы людей в сине-бело-голубых шарфах. Опасаясь негативной реакции фанатов "Зенита", организаторы разрешили продавать билеты на гостевой сектор.

"По итогам совещания у меня сложилось впечатление, что "Зенит" открестился от части своих болельщиков, поскольку боится нести за них ответственность", - отметил Матвеев.