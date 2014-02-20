Конкурсы по проектной документации для "Лужников" не состоялись

Фото: M24.ru

Два конкурса на разработку проектной документации для реконструкции Большой спортивной арены "Лужники", объявленные в начале февраля 2014 года, признаны несостоявшимися, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Согласно данным протоколов оценки и сопоставления ни одна из компаний, подавших заявки на участие в конкурсах, не была к нему допущена.

"Пока перспективы этих аукционов не ясны. Руководство "Мосинжпроекта" обсуждает возможность заключения контрактов с организациями напрямую, если они исправят все недочеты. В противном случае будет объявлен новый конкурс. Когда будет принято решение, пока сказать нельзя", - рассказали агентству "Москва Медиа" в пресс-службе "Мосинжпроекта".

Напомним, что в начале февраля "Мосинжпроект" объявил два конкурса на разработку проектной документации к реконструкции стадиона "Лужники".

Победитель первого конкурса должен был разработать проектную и рабочую документацию по конструктивным и объемно-планировочным решениям, железобетонным конструкциям, покрытию, инженерно-техническому обеспечению, а также системам электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, теплосетям, связи и пожарной безопасности.

Согласно техническому заданию, победитель второго тендера должен был выполнить предпроектные работы и разработает проектную и рабочую документацию по организации земельного участка и архитектурным решения.

Напомним, "Мосинжпроект" был выбран управляющей компанией по проектированию и реконструкции стадиона "Лужники" в декабре 2013 года. При этом стоимость строительства была снижена с 20 до 19 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию самого стадиона, а не всех объектов на территории спорткомплекса.

Работы на стадионе должны быть закончены в апреле 2017 года. Как сообщалось ранее, реконструкция всего олимпийского комплекса "Лужники" к Чемпионату мира по футболу обойдется в 83,5 миллиардов рублей, из них больше половины Москва рассчитывает получить от частных инвесторов.