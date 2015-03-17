Lufthansa отменила 5 рейсов из Москвы в Германию из-за забастовки пилотов

Фото: ТАСС

Авиакомпания Lufthansa отменила более 400 рейсов из-за забастовки пилотов. Отменены были рейсы, запланированные на 18 марта, сообщает ТАСС.

Отменены пять рейсов из Германии в столицы, пять – из Москвы, три – в Санкт-Петербург и обратно, а также рейс в Нижний Новгород.

Бастующие протестуют против увеличения возрастной планки для досрочного выхода на пенсию до 61 года. Сейчас этот возраст равен 59 годам.

Напомним, 1 декабря прошлого года Lufthansa отменила 24 рейса из Москвы в Германию и обратно из-за забастовки пилотов.

Всего забастовка коснулась 1350 рейсов, в том числе 16 – в Санкт-Петербург и обратно, в Самару и Нижний Новгород и обратно.

Пассажирам лучше проверить статус своего рейса до вылета, также Lufthansa предоставляет возможность перебронировать билет.