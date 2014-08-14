Пасека в Кузьминках: как живется пчелиным семействам в условиях города

Фото: Евгения Смолянская/m24.ru

В четверг, 14 августа, в столице широко отмечают самый сладкий православный праздник - Медовый Спас. Корреспондент M24.ru отправился на пасеку в парке "Кузьминки" и узнал у пчеловода Николая Николаевича, каково держать пчелиное семейство в непростых городских условиях.

Пасека была создана на базе музейно-образовательного центра по пчеловодству в феврале 2003 года. По оценкам специалистов она является на сегодняшний день наиболее динамично развивающимся экоцентром Москвы.

Пасека оказывается не такой большой, как мне казалось, однако ульев здесь все же достаточно. На всякий случай интересуюсь, не покусают ли пчелы, если я подойду. Однако Николай Николаевич утверждает, что они занимаются своим делом, и если от человека одеколоном, духами, спиртным не пахнет, то можно не волноваться.

Пчеловод рассказывает, что на пасеке 40 пчелиных семей. Переспрашиваю - то есть 40 ульев? Николай Николаевич говорит, что ульев у них больше, а под пчелиной семьей он подразумевает количество групп с матками, рабочими пчелами и трутнями.

"В каждом улье живет семья. Естественно, есть ульи технические, с которыми мы работаем. Если вы работаете с пасекой, нужны технические ульи: что-то откладывать, что-то хранить, и хранятся рамочки, хранятся рамочки с медом. Бывают семьи слабенькие, которым корм нужно дать: взять у более сильных семей, передать", - объясняет Николай Николаевич.

Он рассказывает, что сейчас сухо, пчела больше сидит, не летает, так как уже середина августа. К этому времени пчелы должны набрать корма и готовиться, подготавливать свою семью к осени. Естественно, пасечник им в этом помогает.

"Надо будет просмотреть все семьи, посмотреть, как они выглядят, какое у них состояние, много ли там пчел, много ли они набрали меда. Если что, где-то рамочки взять, кому-то добавить, наоборот, может быть, у кого-то надо убавить, сохранить до весны. Сформировать семью. Это такие работы, которые будут проводиться уже в августе-сентябре и, наверное, в начале октября, если позволит погода", - говорит Николай Николаевич.

Фото: Евгения Смолянская/m24.ru

Пчеловод сетует на то, что в этом году пчелы натаскали мало меда. "Этот год для нашей пасеки не сложился - когда цвели плодовые деревья, пчелы что-то взяли, потом зацвела белая акация, тоже должны были хорошо взять, наступили холода, пчела в холод не летает, это насекомое, она сядет. Потом зацвела липа, опять же, холодно, пчела села. Сидела, естественно, то, что она набрала, она успевала это потихонечку поедать.

Дальше наступил месяц июнь, который вылился в то, что мы сейчас видим: ходишь, как сухая осень, все шуршит. Естественно, в такую погоду цветущие деревья мало отдают нектара, потому что это инстинкт самосохранения деревьев: чтобы лишнюю влагу куда-то девать – лучше оно будет все себе сохранять. Естественно, пчела тоже ничего не набрала. Ну и сейчас уже август, уже ничего не наберешь, потому что большинство цветущих растений прекратили уже цветение", - говорит Николай Николаевич.

- Как вы к этому Медовому Спасу готовитесь?

- У нас пройдут мероприятия, мастер-классы с детьми, достанем пару рамок, разрежем, разложим в стаканчики, чтобы угостить людей. Медовый Спас – это больше религиозный праздник, хотя тут все с язычеством смешалось.

В этот день – 14 августа – считалось, что можно есть мед и что пчелы набирают к этому времени полные соты: после этого его можно забирать. Но сейчас в современном пчеловодческом хозяйстве мед можно откачивать непрерывно. Взяток весной прошел с плодовых – откачали, с белой акации прошел – откачали. Только, естественно, следить за тем, чтобы у пчел что-то оставалось для жизни, и набрать то, что у них пойдет на зимовку.

- А нектар пчелы собирают именно с этого парка? Или откуда?

- Да, именно с этого. Пчела далеко не летает, она летает в пределах 2 километров, если есть возможность. И то 2 километра – это для нее уже далековато. Если есть возможность, она будет летать намного ближе.

- Сколько, вы сказали, они собрали?

- В этом году мало.

- А если по сравнению с прошлым годом?

- Мы у них не откачиваем, во-первых. Мы отсюда мед не заготавливаем. Это пасека в пределах парка. Сам парк – это не естественный лес, здесь мало цветущих трав, нет лугов цветущих, здесь газоны выкашиваются, а выкошенные газоны заменяются вместо цветущих растений, на злаковые. Со злаковых, естественно, пчелы ничего не берут. То есть все, что они себе набирают, мы им оставляем, мы у них ничего не отбираем.

Сравнить мне не с чем. Если бы я знал, например, что эта семья в прошлом году дала 50 литров меда, 50 килограмм меда, а в этом году она дала 60 - я только определяю, пройдясь по ульям, посмотрев на рамочки, сколько у них находится меда.

Естественно, есть слабые семьи, я у тех семей, которые крепкие, эти рамочки поставлю в слабые семьи, чтобы пчелы перезимовали с кормом. Им не так страшен холод, как бескормица. У пчелы всегда должен быть запас меда. Если даже идет процесс роения, часть семьи улетела, я этот рой поймал и обязательно должен поставить рамки с медом. Без корма я их не могу оставить, они погибнут. Пчела должна питаться.

Весь мед, что они собрали, это все принадлежит им. Ну, на Медовый Спас, естественно, мы одну-две рамочки достанем и людям раздадим, порежем. Но так, чтобы взять и накачать меда отсюда – мы никогда такого не делаем.

В Измайлово – там качают. Но там условия немножко получше - там луга у них есть рядом и больше лип. Видно, там пчелы успевают набирать. В нашем парке они меньше набирают.

Вот у нас здесь стеклянный улей, мы водим сюда детей и показываем, как живут пчелки, чем они занимаются. Сама рамочка вот что собой представляет – это соты, отстоянные пчелами. А в этих темных местах уже выводились молодые пчелы. Чем темнее соты, тем больше выводилось молодых пчел.





Как работает пасека в парке "Кузьминки"

То есть мы приводим детей на пасеку, чтобы детям показать, что в Москве не только асфальт, дома и машины, но еще есть зеленые зоны, особо охраняемые природные территории, на которых находится и наша пасека.

Таких пасек у нас пять штук, еще я знаю, несколько ульев остались в Академии Скрябина, у наших соседей, у Тимирязевки должны быть улья, там было много. За городом у нас были хозяйства парниковые, где выращивали огурцы, парники огромные, там тоже стояли ульи, то есть это было необходимо для опыления, для поднятия урожая.

- А перелетают ли пчелы с места на место, у вас есть такое, нет? То есть, грубо говоря, их отпускают, они улетают куда-то, потом возвращаются.

- Пчела – она живет в одном месте, естественно, она и вернется сюда. Вот она вылетела из улья, она и вернется в улей. Если мы в течение дня, например, этот улей оттащим в сторону на метр, те пчелы, которые вылетели, они не смогут найти место, откуда они вылетели. Они будут виться в том месте, откуда они вылетали. Это особенность пчелы.

Молодые пчелы сейчас летают, запоминают место, куда они будут всегда возвращаться. Сначала они рядышком покрутятся с летком (отверстием в улье), потом вылетят подальше, потом вокруг пасеки облет сделают, и в конечном итоге они будут вылетать за взятком. Улей нельзя перевозить в течение дня с места на место.

- А каким образом они обратную дорогу находят?

- Это у них эволюция, у них заложено. Даже наука, наверное, не знает, как пчелы находят дорогу назад. Как птицы находят дорогу на юг? Сейчас утверждают – по солнцу, утверждают, по каким-то магнитным волнам, но это же до конца не изучено. Так же, как не изучено у пчел. Пчела – насекомое такое: вот она вылетела с этого места, она обратно туда и прилетит.

Если мы хотим перевезти пасеку, например, сегодня зацвела у нас липа, мы привезли пасеку к этой липе, чтобы собрать урожай меда с липы, то перевозится только ночью. Только в темное время суток, когда пчела вся собралась. После липы, например, зацвела гречиха, и нам надо отвезти пчел к гречихе. Естественно, это повышается урожайность. Опять же, это перевозка только ночью.

Нет такого, чтобы пчелу перевозили днем. Днем, во-первых, она запарится, потому что днем тепло, в улье и так стоит 30 градусов, да еще при такой температуре – естественно, пчела шевелится там, еще больше температура поднимается, пчела просто задохнется, погибнет от перегрева.

Тут много таких особенностей. Зимой, например, когда пчелы собираются в клубок, в середине их находится матка. Чем сильнее холод, тем плотнее у них клубочек, и они как бы там шевелятся: шевелятся, значит, производят тепло. Чем теплее, тем клубочек становится рыхлее.

При жаркой погоде возле летка всегда сидят пчелы, которые вентилируют улей. Это, опять же, спасение тех пчел, которые находятся внутри: не все пчелы летают, потому что 60-70% пчел, а то и 80%, сидят просто в улье: те, которые выкармливают молодняк, те, которые ухаживают за маткой, строят соты, раскладывают нектар, доводят его до консистенции меда. За взятком вылетает небольшой процент пчел.

- А по сравнению с тем же Измайловским парком, в чем особенность именно здесь? Кроме того, что там луга есть.

- Особенность в том, что вообще в Москве существуют пасеки.

- Ну, хорошо, а чем ваша пасека, допустим, отличается от пасеки, условно говоря, в Адыгее? Там тепло.

- Ничем не отличается. Понимаете, есть кормовая база, есть погодные условия, но если там не сложатся погодные условия, там пчелы будут в таком же состоянии, как и здесь. Не смогут набрать нектара, пчеловоду придется кормить сахаром, докармливать, чтобы у них был мед. Разницы никакой нет - пасека есть пасека.

Фото: Евгения Смолянская/m24.ru

Она может отличаться по количеству семей, ульи могут быть абсолютно разные. Не обязательно такие, как у нас, ульи могут быть другие. Некоторые на юге держат вообще в так называемых сапетках - вязаных ульях из соломы. Крым – любители сапетки для экзотики поставить.

Вот, у пчел стоят рамочки. В эти рамочки они запасают мед. Это человек приспособил так, чтобы удобно было пчелам заготавливать, и для себя. Раньше всегда на Руси пчел держали в колодах, и естественно, не было никаких медогонов. Не было никаких рамочек.

Там выламывали мед: вырезали эти языки, как называется. Умудрялись как-то из языков мед тоже доставать, может, под прессом там что-то такое было. В основном, ели мед вместе с воском, с вощинкой. А сейчас как - рамочку достал, поставил ее в медогонку, мед отогнал.

- А медогонки?..

- Медогонки и механические, и электрические, можно ручную тягу сделать. Электрическая от сети работает, уже программируемая, сначала одни обороты, потом другие, на разное количество рамок. У нас медогонки нет, у нас есть ручная, и то она стоит в музее пчеловодства только для того, чтобы показать детям и дать покрутить.

- Какой период лучше всего подходит для сбора меда?

- Самый главный медосбор – июнь и июль, естественно. То есть весной еще не так много цветущих растений, а в июне-июле цветущих растений предостаточно, кустарники-деревья, которые дают нектар. Нектар пчелы с удовольствием собирают.

Там, где есть пчела, урожай поднимается во много раз, потому что процентов на 80-90 начинает опылять она цветковые растения. Остальные растения опыляют мушки, бабочки, всякие другие насекомые. Нет пчелы – естественно, урожайность меньше, и опыления происходит намного меньше.

Вот зацвела гречиха, пасеку привезли, урожайность просто в разы повысилась, то есть, если рядом нет пасеки, урожайность слабая. Кукуруза зацвела, правда, с кукурузы нектара не возьмешь, но пчела берет хорошо с кукурузы пыльцу. Пыльца необходима для выращивания ее молодого поколения. Пчела тащит пыльцу с кукурузы, естественно, опыляя ее. Опять урожайность в разы.

- А подмор, то есть тела погибших пчел, не собираете?

- Подмор собирается весной, после зимовки пчел. Летом подмора не бывает. В медосборный сезон пчела умирает на улице, она не умирает в улье. Живет она короткий срок, где-то 26-40 дней от силы, потому что организм ее полностью изнашивается.

Вот те пчелы, которые родятся поздно осенью, те доживут до весны, сохраняя матку, и как раз приступят к выкармливанию того потомства, которое начнет выводиться весной, когда матка начнет откладывать яйца. Естественно, потом они все умрут. И когда начнется главный медосбор, те пчелы, которые родились весной, они не доживут даже до середины лета. Постоянно идет смена поколений летом.

Фото: Евгения Смолянская/m24.ru

Хорошая матка каждый день в нормальный сезон откладывает от полутора до двух тысяч яиц. И каждый день полторы-две тысячи пчел в хорошей семье умирает. Идет постоянная замена рабочих пчел.

Чем больше рабочей пчелы, тем больше взяток приносится в ульи. Пчеловоды как бы следят, бывают журналы пасечные, бывают пчеловоды, которые держат небольшие пасеки, и состояние ульев уже держат в памяти, замечают, например, в этом улье, сколько матке лет, потому что матка живет до 4-5 лет. Но, как правило, матку меняют чуть ли не каждый год-два.

- А почему?

- Чем старше матка, тем меньше она приносит яиц, а чем меньше яиц, тем меньше выводится молодых пчел.

В улье также присутствуют трутни, но трутни ничего не делают абсолютно. Они существуют только для того, чтобы оплодотворить матку. Но матка оплодотворяется один раз в жизни, больше она из улья не выходит, оплодотворяется она в полете с трутнями, потом возвращается в улей и уже там сидит до конца своей жизни. Она потом и умирает в улье.

Пчелки чувствуют, когда матка стареет или заболевает, или меньше откладывает яиц, они под это дело всегда надстраивают несколько ячеек, не простых, а намного крупнее, мы их называем мисочки. И в эту мисочку, когда матка отложила яйцо, они его тут же начинают заливать маточным молочком.

Вот на этом маточном молочке вырастает новая молодая матка. Ее в течение всего развития кормят маточным молочком, сплошными гормонами, микроэлементами. Если простую пчелку они кормили два-три дня маточным молочком, потом начали кормить пергой, пыльцой, нектаром, то матка от и до кормится маточным молочком.

Матка созревает за 17 дней. Рабочие пчелы созревают за 21 день, а трутни созревают за 4 дня. От того, чем они кормят, у будущей матки полностью созревают половые органы, которыми сможет она откладывать яйца. Все рабочие пчелы – это как бы недоразвитые матки, трутни вышли из неоплодотворенных яиц. Если мы посмотрим на соты, там маленькие и крупные ячейки.

Крупные ячейки сделаны, чтобы в них выводить трутней. Чтобы отложить матке яйцо в маленькую ячейку, надо особым образом согнуться. И яйцо, проходя через ее органы, оно оплодотворяется. А чтобы отложить яйцо в трутневую ячейку, ей уже не надо так сгибаться, и яйцо не оплодотворяется, и из него получится трутень. В это время пчелы начинают трутней выгонять из улья, потому что на зиму лишние едоки просто не нужны.

- И куда они их?

- Выкидывают просто на улицу. Они их сначала оттаскивают на стенки улья подальше от корма, не пускают их к корму, так они еще больше слабеют, и потом, в конечном итоге, их просто выкидывают из улья на погибель.

Опять же, если там нет выводка, в эти соты будет просто складываться нектар. То есть рамочка запечатается и будет храниться там с медом. В улье обязательно присутствуют медовые рамки, присутствуют рамки с пергой.

Перга – это та пыльца, которую пчелы приносят на своих лапках, они ее складывают в эти ячейки, но если они заливают ячейку медом до конца, то пергу они на две трети утрамбовывают. Она проходит там процесс брожения и ферментации и подготавливается, чтобы пчелы ее хорошо воспринимали. А эта пыльца - пчелиный хлеб так называемый.

То есть если мед, нектар – это энергия, это сахар, мед состоит из сахарозы, глюкозы, моносахаров всяких, фруктозы. Но чтобы вырастить молодое поколение, ему надо еще белки, жиры, разные микроэлементы. И это получается из перги.

Одним сахаром сыт не будешь. Чтобы вырастить молодое поколение, нужна обязательно перга. Не будет перги, не будет пыльцы, естественно, молодое поколение будет слабое, пчелки будут мелкие, ослабленные, они меньше приносят нектара, и семья загибается.

Фото: Евгения Смолянская/m24.ru

Николай Николаевич объясняет, что чистого меда никогда не бывает. По его словам, пчелу не заставишь таскать, например, только с липы, с акации или одуванчика. Считается, что если есть 40-50% меда во время цветения липы, это уже липовый мед, а 40% акации – акациевый мед.

"Чтобы получить чистейший мед, это, например, надо пасеку поставить посреди огромной плантации той же липы, той же гречихи, чтобы на три километра ни одного цветка другого не было, тогда да, вы получите чистейший мед. Но, опять же, гречиха отцвела, больше вокруг ничего не цветет, пчела начинает поедать то, что собрала, потому что далеко летать она не может", - говорит пчеловод.

Он добавляет - пчела никогда не будет изготавливать мед с одной культуры - ей надо разнообразие, потому что в одних цветках нектар состоит больше из глюкозы, в других – из сахарозы, в третьих – фруктозы. Присутствие всех этих компонентов пчеле необходимо. Например, говорят, что акациевый мед не кристаллизуется, потому что там содержится много глюкозы.

- А забруса, пчелиного воска, действительно мало бывает?

- Забрус – это запечатка рамок, тонкий слой, который будет сверху запечатан в рамке. Он очень полезный. Свойства забруса – они немного отличаются от воска и под ним мед не портится. Даже бывает, что пчелы могут собрать жидкий мед, могут собрать падевый мед.

Падевый мед – это когда пчелам не остается никакого взятка, они собирают то, что производит тля. Тля сосет сок, через нее капелька прошла, вышла из нее, там много сахаров. И пчелы собирают эту падь. У нас в России он считается не очень хорошим, на Западе его, наоборот, очень ценят, потому что в нем содержится очень много калия. И вот как раз забрус когда запечатан, его очень хорошо жевать.

То есть когда у вас началась ангина, горло больное, десны если у вас больные, его очень хорошо жевать, так же как и прополис. Небольшой шарик растворяешь в спирте, даешь детям на сахар несколько капель, и пусть сосут. В чай, конечно, плохо, потому что чистый прополис собрать – это надо специально заниматься. В основном он идет с воском.

Тимур Фехретдинов