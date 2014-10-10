Фестиваль "Круг света" открывается 10 октября

10 октября в столице открывается международный фестиваль "Круг света", который будет идти в столице четыре дня.
В этом году фестиваль пройдет на семи площадках:
- ВДНХ
- Останкино
- Большой театр
- Кузнецкий мост
- Манежная площадь
- "Царицыно"
- Digital October
Отметим, что в день открытия запланировано шоу на всех площадках, кроме Манежной площади и Digital October. Полное расписание можно увидеть здесь.
Откроется фестиваль у Останкинской башни, гостей ждет премьера светового шоу-спектакля "Вокруг света меньше, чем за час". 11 и 12 октября все желающие также смогут увидеть представление, причем дважды – в 19.15 и 21:30.
В "Царицыно" в дни фестиваля посетители смогут наблюдать световые инсталляции, а также лазерное шоу на фасаде Большого дворца Екатерины II. 12 октября на Дворцовой площади выступит Дмитрий Маликов со специальной музыкальной мультимедийной программой.
Ссылки по теме
- В конкурсе "Круга света" примут участие дизайнеры из 26 стран мира - Черников
- Останкинская башня превратится в Эйфелеву на фестивале "Круг света"
- В Москве ограничат движение транспорта в дни проведения фестиваля "Круг света"
На фасаде Большого Театра в течение всех дней фестиваля зрителей ждет видеомэппинг - 3D-проекции, разработанные с учетом архитектуры здания. Кстати, подробнее о новом для Москвы направлении можно почитать здесь – M24.ru взяло интервью у участника "Круга света". Световые инсталляции также появятся на улице Кузнецкий Мост.
Кроме того, в дни фестиваля предстанет в новом свете ВДНХ. Центральная аллея будет украшена световыми инсталляциями, а на фасадах павильонов №1 и №12 пройдет конкурс "АРТ ВИЖН" среди профессионалов и начинающих светохудожников. Добавим, что у павильона "Космос" c 12 по 14 октября выступят участники конкурса "АРТ ВИЖН" в номинации виджеинг, или музыкальные сеты с графической визуализацией на ракету возле павильона.
Глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников отметил, что в этом году "Круг света" оставит после себя "наследство". "Это будет большой сюрприз и подарок для Москвы, да и для всей страны. Мы уверены, что всем будет приятно увидеть объект, который останется после завершения фестиваля в "одежке", придуманной коллективом художников и дизайнеров по свету", - сказал чиновник.
В дни проведения фестиваля на некоторых улицах Москвы ограничат движение - водителям следует выбирать пути объезда. Кроме того, в местах проведения фестиваля изменится схема движения общественного транспорта.
Фото: mskagency.ru
"Круг света"В прошлом году "Круг света" посетили 3 миллиона человек.
Каждый год на "Круге света" профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу, используя в качестве фона фасады исторических зданий и памятников Москвы.
Кроме того, во время фестиваля проводят мастер-классы авторитетные мировые и российские специалисты по работе со светом. Событие организует департамент средств массовой информации и рекламы. Зрители посещают фестиваль бесплатно.