Фестиваль "Круг света" открывается 10 октября

В Москве 10 октября открывается фестиваль "Круг света"

10 октября в столице открывается международный фестиваль "Круг света", который будет идти в столице четыре дня.

В этом году фестиваль пройдет на семи площадках:

ВДНХ

Останкино

Большой театр

Кузнецкий мост

Манежная площадь

"Царицыно"

Digital October

Отметим, что в день открытия запланировано шоу на всех площадках, кроме Манежной площади и Digital October. Полное расписание можно увидеть здесь.

Откроется фестиваль у Останкинской башни, гостей ждет премьера светового шоу-спектакля "Вокруг света меньше, чем за час". 11 и 12 октября все желающие также смогут увидеть представление, причем дважды – в 19.15 и 21:30.

В "Царицыно" в дни фестиваля посетители смогут наблюдать световые инсталляции, а также лазерное шоу на фасаде Большого дворца Екатерины II. 12 октября на Дворцовой площади выступит Дмитрий Маликов со специальной музыкальной мультимедийной программой.

На фасаде Большого Театра в течение всех дней фестиваля зрителей ждет видеомэппинг - 3D-проекции, разработанные с учетом архитектуры здания. Кстати, подробнее о новом для Москвы направлении можно почитать здесь – M24.ru взяло интервью у участника "Круга света". Световые инсталляции также появятся на улице Кузнецкий Мост.

Кроме того, в дни фестиваля предстанет в новом свете ВДНХ. Центральная аллея будет украшена световыми инсталляциями, а на фасадах павильонов №1 и №12 пройдет конкурс "АРТ ВИЖН" среди профессионалов и начинающих светохудожников. Добавим, что у павильона "Космос" c 12 по 14 октября выступят участники конкурса "АРТ ВИЖН" в номинации виджеинг, или музыкальные сеты с графической визуализацией на ракету возле павильона.

Глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников отметил, что в этом году "Круг света" оставит после себя "наследство". "Это будет большой сюрприз и подарок для Москвы, да и для всей страны. Мы уверены, что всем будет приятно увидеть объект, который останется после завершения фестиваля в "одежке", придуманной коллективом художников и дизайнеров по свету", - сказал чиновник.

В дни проведения фестиваля на некоторых улицах Москвы ограничат движение - водителям следует выбирать пути объезда. Кроме того, в местах проведения фестиваля изменится схема движения общественного транспорта.



Фото: mskagency.ru



