Архитекторы предлагают открыть всю территорию Кремля для посетителей

Кремль предлагают открыть для свободного доступа

Столичные архитекторы предлагают открыть Кремль для свободного посещения. Такой шаг, как они считают, поднимет авторитет руководства страны в глазах мирового сообщества, а также привлечет в столицу туристов.

"Кремль закрылся для посещения в начале XX века, уже пора бы открыть все башни – Спасскую, Никольскую, Боровицкую и другие. Также нужно предоставить посетителям то пространство, которое находится за Мавзолеем. Если открывать, то все сразу", - рассказал в эфире радио "Москва FM" президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

По его словам, пройти за здание Мавзолея не могут даже родственники погребенных, так как для этого нужно специальное разрешение.

Отметим, что сейчас от посетителей закрыты Потешный дворец, Боровицкая, Спасская и Кутафья башни, а также некрополь в Кремлевской стене, за вход на Соборную площадь и колокольню Ивана Великого взимается плата.