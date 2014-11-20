Кирилл Серебренников поставит "Мертвые души" в Театре имени Пушкина

Фото: пресс-служба "Гоголь-центра"

24 и 25 ноября в Театре имени Пушкина пройдет спектакль Кирилла Серебренникова "Мертвые души". История Чичикова разворачивается в безвременье, где разные эпохи соседствуют друг с другом.

Герои произведения Гоголя поселяются в тесном пространстве, среди стен из фанеры – в коробке, из которой нет выхода. Каждый актер играет несколько ролей. Помещики превращаются то в бабок, то в алкашей, то в лошадей или собачью стаю. В мире дураков и обманщиков Чичиков оказывается самым мелким. Он хочет провести других, но делается жертвой тех, кто хитрее его.

"В версии Кирилла Серебренникова история Чичикова не переносится в наше время буквально, но получает новое и актуальное звучание. Разные эпохи соседствуют друг с другом в вечном российском безвременье, где никогда ничего не меняется, и правят абсурд и морок", - сообщается в пресс-релизе театра "Гоголь-центр".

Чичикова играют американский актер Один Байрон (известный по сериалу "Интерны") и артист Театра Армена Джигарханяна Семен Штейнберг (они же исполняют и роль Манилова). В роли Коробочки – один из ведущих актеров театра имени Н. В. Гоголя Олег Гущин.

Фото: пресс-служба "Гоголь-центра"

Специально для спектакля композитор Александр Маноцков написал песни, положив на музыку гоголевские "лирические отступления".

В декабре спектакль можно будет увидеть 1 и 2 числа.

Добавим, "Мертвые души" – первый спектакль "Гоголь-центра", поставленный по произведениям Гоголя.