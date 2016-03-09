Перебоев с поставками молока в магазины не будет

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Приказ о ветеринарных сопроводительных документах не приведет к перебоям с поставками пакетированного молока в магазины. Об этом журналистам заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

"Перебоев с поставками молока в магазины в связи с вступлением в силу приказа Минсельхоза об оформлении ветеринарных сопроводительных документов не будет. Все жалобы Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") на новые требования, а также их заявления о возможном росте цен на молочные товары из-за приказа Минсельхоза минимум несостоятельны", – цитирует ее "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщали, что Национальный союз производителей молока "Союзмолоко", в который входят Danone и PepsiCo, обратились к властям с просьбой отозвать приказ, обязывающий производителей оформлять ветеринарные сопроводительные документы на каждую партию молока. Новые правила начинают действовать с марта 2016 года.

После введения ветеринарных сертификатов производители молока предупредили о росте цен. Они объяснили это тем, что выпуск продукции с ветеринарными сопроводительными документами требует увеличения персонала, переоснащения линий, изменения контроля. В конечном итоге, по словам производителей, новые правила приведут к подорожанию молока до 10 процентов.