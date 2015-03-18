Абсурдный спектакль по произведениям Даниила Хармса поставят в "Гоголь-центре"

Фото: gogolcenter.com

27, 28 и 29 марта в "Гоголь-центре" состоится премьера спектакля "Хармс.Мыр" по мотивам произведений легендарного абсурдиста Даниила Хармса. Спектакль поставил молодой режиссер из Санкт-Петербурга Максим Диденко (номинант театральной премии "Золотая маска").

Спектакль будет представлять собой сложное и масштабное действо с живой музыкой и множеством актеров. При этом Диденко работает этюдным методом - постановка сочинялась режиссером совместно с артистами.

"Мне очень нравится мысль Наума Клеймана о том, что искусство, в отличие от науки, рассматривает мир не по частям, а целиком… Мы взяли все тексты Хармса, какие сумели найти, и в течение полугода исследовали их самыми разными способами. Читали, пели, думали ими, танцевали, молчали, носили предметы. Возникло очень много всего. Пока это части МЫРА", - говорит режиссер спектакля Максим Диденко.

Максим Диденко долгое время работал актером в пластическом театре "Дерево". В своих проектах он сочетает сразу все театральные жанры: от драмы до мюзикла и современного танца.

В ролях: Филипп Авдеев, Евгения Афонская, Андрей Болсунов, Игорь Бычков, Александр Горчилин, и другие.

Начало спектаклей 27 и 28 марта - в 20.00, 29 марта - в 18.00. Вход - от 500 рублей.

С подробной программой показов можно ознакомиться здесь.