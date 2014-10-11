Даниил Квят стал пятым в квалификации на Гран-при России

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят стал пятым в квалификации на первом в истории Гран-при России.

Лучшее время показал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (1 минута 38,513 секунды), Квят уступил ему 0,764 секунды. Второе место у напарника Хэмилтона Нико Росберга (+0,200), третье - у Вальттери Боттаса ("Уильямс", +0,407)

В первую десятку также попали: 4. Дженсон Баттон ("Макларен")... 6. Кевин Магнуссен ("Макларен"), 7. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл"), 8. Фернандо Алонсо ("Феррари"), 9. Кими Райкконен ("Феррари"), 10. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо").

При этом за замену коробки передач Магнуссен получил штраф в пять позиций и будет стартовать в гонке с 11 позиции.

Напомним, что первый в истории "Формулы-1" российский этап стартовал 10 октября на "Сочи Автодроме" свободными заездами и завершится гонкой 12 октября.