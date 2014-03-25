Форма поиска по сайту

25 марта 2014, 15:40

Регионы

Полет нормальный: 50 лет назад отправился первый рейс из Домодедово

50 лет назад из аэропорта Домодедово отправился первый рейс

50 лет назад из аэропорта Домодедово отправился первый пассажирский рейс. 25 марта 1964 из Москвы в Свердловск вылетел самолет ТУ-104. Спустя полвека юбилейный борт отправится по тому же маршруту.

Пассажирами особого рейса стали ветераны аэропорта. В Екатеринбурге их ждет особый прием, а также интересная экскурсионная программа.

"С открытия полетов начинается ключевая глава в истории аэропорта Домодедово, и особенно приятно, что мы были свидетелями этого знаменательного события. За 50 лет воздушная гавань, конечно же, кардинально изменилась: можно сказать, что Домодедово вышел на новый, более высокий уровень. И стать сегодня пассажирами юбилейного рейса, который выполняется из современного крупнейшего аэропорта страны вдвойне приятно, ведь это результат работы тысяч сотрудников воздушной гавани, в числе которых были и мы", - отметил бригадир авиатехников Иван Сальников.

По его словам, сегодня, как и 50 лет назад, подготовка лайнеров остается на высшем уровне. В Советское время это был пример педантичности и ответственности.

"Если человек открутил какую-то гайку, он расписывается. Закрутил ее - опять расписывается. Я сам это делал. Каждый за свою работу отмечался в ведомости", - рассказал ветеран аэропорта телеканалу "Москва 24".

За свою долгую историю аэропорт Домодедово перевез более полумиллиарда пассажиров. Официальной датой основания воздушной гавани считается 7 апреля 1962 года, когда был издан приказ начальника главного управления гражданского воздушного флота № 200. Однако для всех работников аэропорта отправной точкой в истории считается именно 25 марта 1964 года. До этой даты авиаузел обслуживал лишь транспортные и почтовые самолеты.

50 лет назад были запущены и рейсы в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ату, Ош, Душанбе, Караганду.

Во времена СССР Домодедово оставался аэропортом внутреннего пользования. Статус международного он получил только в 1992 году. Через пять лет объем пассажиропотока увеличивается до 4,5 миллионов пассажиров в год. Спустя два года в аэропорту произошли большие перемены, в частности, полная реконструкция воздушной гавани и приведение всех ее составляющих к мировым стандартам.

Как резальтат, в 2004 году Домодедово вошел в сотню ведущих аэропортов мира, а пассажиропоток вырос до 12 миллионов человек в год.

В 2007 году аэропорт вошел в тройку лучших согласно рейтингу Skytrax, а с 2009 по 2013 удерживает в этом рейтинге первое место.

На сегодняшний день Домодедово - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России, в 2013 году он обслужил более 30 миллионов человек. По классификации ACI Europe он входит в тройку наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы. Ежесуточно аэропорт обслуживает до 600-700 рейсов.

