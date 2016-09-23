Уголовное дело против Дмитрия Каменщика закрыто

Следственный комитет России закрыл уголовное дело против Дмитрия Каменщика и других руководителей аэропорта Домодедово, сообщает Агентство "Москва".

Дело прекращено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

24 января 2011 года в зоне прилета иностранных авиалиний в международном аэропорту Домодедово себя подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли 37 и были ранены 172 человек.

Сторона обвинения считала, что к теракту привело введение руководством аэропорта новой системы досмотра, которая увеличила степень уязвимости.

Топ-менеджерам, а также совладельцу Домодедова Дмитрию Каменщику было предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В свою очередь Генеральная прокуратура настаивала на незаконности уголовного преследования фигурантов и избрания им какой-либо меры пресечения. По мнению надзорного ведомства, между действиями обвиняемых и гибелью людей в результате самоподрыва террориста-смертника нет причинно-следственной связи.