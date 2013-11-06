Форма поиска по сайту

06 ноября 2013, 10:53

Самолет совершил нештатную посадку в аэропорту "Домодедово"

Пассажирский самолет совершил нештатную посадку в московском аэропорту "Домодедово". Об этом сетевому изданию M24.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Московском области.

Cамолет Як-42 летел из Ижевска в Москву, на его борту было около ста человек. У авиалайнера, по предварительным данным, не сработала сигнализация выпуска левой стойки шасси, однако посадка прошла успешно. На работу аэропорта происшествие не повлияло.

В "Домодедово" M24.ru рассказали, что приземление авиалайнера произошло в запланированное время.

"Самолет сел практически вовремя. Пассажиры получили багаж", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.

